Verkoopknaller Model S vaker verkocht dan S-Klasse en 7 Serie

Wie had dat gedacht: van duizenden dollars verbrand, naar Duitsers verslaan in eigen land.

Tesla-fans, deze is voor jullie.

Elon Musk lacht vast hardop in zijn vuist bij het lezen van de keiharde cijfers. De elektrogigant timmert al jaren aan de weg om zoveel mogelijk schone auto’s aan de man te brengen. Afgezien van alle problematiek die daarbij komt kijken, wil het toch aardig vlotten. In de Verenigde Staten verkoopt zijn Model S alweer enkele jaren beter dan zijn Duitse rivalen uit het luxe segment, maar in 2017 realiseerde hij deze prestatie voor het eerst ook in Europa.

Volgens onderzoeksbureau JATO Dynamics, die dergelijke feiten bijhoudt, maakte de Model S afgelopen jaar een enorme sprong. Met een totaal van 16.132 verkopen groeide het aantal verkochte Model S’en in Europa met liefst 30 procent, ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarmee zijn ze ruim beter dan Mercedes, die bleven steken op 13.359 verkochte S-Klasses. BMW deed het nog veel slechter. Waar Mercedes nog 3 procent meer verkocht, zagen de Beieren het aantal verkochte 7 Series met 13 procent dalen naar 11.735 stuks.

De verkopen van de Model S waren niet de enige die storm liepen. Zo vertelt JATO dat de Model X vorig jaar ongeveer 12.000 keer over de toonbank ging op Europese grond. Daarmee bevonden ze zich op gelijke hoogte met de verkopen van de Porsche Cayenne, en zetten ze zelfs 2.000 stuks meer af dan de BMW X6.

Dergelijke cijfers laten maar weer eens zien waarom nagenoeg iedere autofabrikant stevig inzet op het elektrificeren van haar vloot. De tijd begint echter te dringen, want hoe groter de achterstand wordt, hoe lastiger deze is om weer bij te halen.

Bron: AutoNews