MV Agusta komt met Superveloce Alpine versie - Autoblog.nl

Het Italiaanse MV Agusta is nooit vies van een samenwerking, nu is het de beurt aan sportwagenfabrikant Alpine. De Superveloce Alpine ziet er niet verkeerd uit.

MV Agusta, daar hebben we wel een zwak voor. Niet alleen omdat we begin 2000 een half jaartje het Noord-Italiaanse merengebied onveilig mochten maken met de MV-Agusta-Company-Fiat-Punto. Maar vooral ook vanwege de sfeer en de looks die rond het historische merk hangen.

Ze zijn daar aan de andere kant van de Alpen niet vies van een samenwerking. Dat gaat de ene keer verder dan de andere keer. Wie kan zich nog de F3 AMG herinneren waar MV Agusta erfgenaam Giovanni vandaag aan meende te moeten refereren op Instagram op de dag dat een nieuwe samenwerking bekend wordt gemaakt…? Destijds had AMG een belang in de motorfietsfabrikant, dus logisch dat er wat co-branding plaats vond.

Looks is ook waar MV Agusta het op gooit bij de vandaag gepresenteerde Superveloce Alpine. Inderdaad, een tot 110 stuks (heel origineel) gelimiteerde special ‘inspired by Alpine’.

Wat is er speciaal aan deze special?

Het blauw komt precies overeen met dat van de Alpine. De ‘A logo’s’ op het kuipwerk idem dito. Daarnaast is het zwarte alcantara zadel met blauwe ‘stitching’ bewerkt. De velgen zijn zwart en natuurlijk is er nog wat nationalistisch vertoon in de vorm van zowel een Franse als een Italiaanse vlag op het voorspatbord van de Superveloce Alpine.

In de basis is de motor technisch hetzelfde, dat betekent een 800cc driecilinder die 147 pk levert bij 13.000 tpm. Wat garant staat voor een topsnelheid van boven de 240 km/u.

Het is overigens niet voor het eerst dat MV Agusta de zilver/blauwe combinatie uit de kast trekt. Er was in diezelfde beginjaren 2000 een kit beschikbaar voor de F4, de SP01 kit, die leverde onderstaande look op. We moeten zeggen. De Alpine uitmonstering van de Superveloce bevalt ons meer.

Wat kost de MV Agusta Superveloce Alpine?

Dit moois staat zometeen bij een select aantal MV Agusta dealers te schitteren met een premium prijskaartje. De prijs zonder BPM komt in Italië op € 35.300,- dat is een dikke € 15.000 meer dan de ‘standaard’ Superveloce kost daar over de Alpen. In NL begint de prijs van een Superveloce bij € 23.389,-. De NL prijs van deze special is nog niet bekend gemaakt door Benelux MV Agusta verdeler Motomondo.

MV Agusta Superveloce in actie? Zie hieronder.