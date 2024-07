Vanaf morgen is een nieuwe auto definitief niet meer interessant

Het ziet er aanlokkelijk uit zo’n glimmend paleis. Maar voor nieuwe auto’s hoef je er morgen eigenlijk niet meer te zijn.

Grote broer wordt steeds groter en groter dezer dagen. En morgen wordt er wat dat betreft weer een negatieve mijlpaal bereikt. We hebben er al enkele keren over geschreven. Maar nu is het moment dat je wist dat komen ging eindelijk daar. Vanaf morgen, 7 juli 2024, zijn er weer wat ‘rijhulp-systemen’ (ADAS) verplicht in elke auto. Het ergste is natuurlijk de ‘black box’ die gaat monitoren wat je ’s ochtends op je brood smeert en hoe je hond heet.

Maar het irritantste is natuurlijk de Intelligent Speed Assistant (ISA). Deze houdt je snelheid in de gaten en geeft een piepsignaal als je je aan het misdragen bent. Je kan het (voor nu) nog afzetten, maar ja, dat is een kwestie van tijd natuurlijk. Alle auto’s die vanaf juli 2022 nieuw op de markt kwamen (nieuwe modellen) moesten ISA al hebben. Maar vanaf morgen moeten dus ook modellen die al op de markt waren en nog nieuw verkocht worden er ook aan geloven.

Het systeem afzetten kan, maar elke keer als je de auto start moet het weer aanstaan. Fabrikanten moeten dus naast de startknop een sneltoets maken om alles af te zetten. En dat kost natuurlijk geld. Er zijn daarnaast nog wat meer items verplicht vanaf morgen. Te weten: verbeterde gordels, een achteruitrijcamera, een noodremsysteem, parkeersensoren, rijbaanassistentie, vermoeidheids- en smartphonegebruik-waarschuwingssystemen, een voorruit met veiligheidsglas om zwakke weggebruikers bij aanrijdingen te beschermen en last but not least voorbereidingen voor een alcoholslot. De Nannystate heeft dus weer keihard toegeslagen.

Nog even over de black box: het is dus de bedoeling dat dit ding 30 seconden voor en 10 seconden na een ongeluk dingen vastlegt. Zaken zoals snelheid, stuurstand en al dan niet aanstaan van lichten. Waarbij de snelle denker al opvalt ‘handig dat ze 30 seconden voor een ongeluk gaan opnemen’. Dat wil dus zeggen dat de auto die data altijd monitort. Maar in theorie alleen in geval van een ongeluk ook opslaat. Gesprekken worden volgens de overlords niet opgenomen. En aan de verzekeraar zullen ze de data ook niet verkopen. Heus waar. Tot over een jaar of tien natuurlijk.

Wat velen niet weten is dat de Black Box stiekem al lang in veel auto’s zit. Fabrikanten liepen al vooruit op de zaken. Voor de liefhebber van premium BMW 5-Serie’s heb ik het even opgezocht. De pre-LCI F1X is de laatste die geen black box heeft. De LCI vanaf 2013 wel. Dus @willeme moet zich gedragen in zijn diesel-beuker.