EU voorzitter maakt auto industrie speerpunt van tweede termijn

In de afgelopen jaren heeft de EU de auto industrie vooral aan de speer geregen. Maar in haar tweede termijn wil EU voorzitter Ursula van der Leyen de auto industrie persoonlijk gaan redden.

Het zou kunnen dat het je ontgaan is, maar het gaat heel erg slecht met de Europese auto industrie. Hoewel de industriereuzen de afgelopen jaren mooie cijfers hebben geboekt, is het sentiment inmiddels volledig omgeslagen. Met name in buurland Duitsland, verdwijnen er duizenden banen bij zowel de fabrikanten als hun toeleveranciers. En dat er op kosten beknibbeld wordt zien we ook terug in de nieuwste producten.

Multifactorieel

Zo’n terugval heeft meestal meerdere redenen. En ook hier lijkt dat het geval. Concurrentie uit China, tanende vraag naar EV’s en een veranderend sentiment van mensen jegens auto’s zijn daar allemaal factoren in. Maar het helpt natuurlijk niet dat de EU daarbij ook aan alle kanten de eigen industrie cement om de voeten giet en daarna in het diepe gooit.

Door EU wil je geen nieuwe auto meer

Om te beginnen wil je geen nieuwe auto meer, omdat je eerst alle waarschuwingsgeluidjes moet afzetten elke keer als je wegrijdt. Ten tweede wil je geen nieuwe auto meer omdat er een zwarte doos inzit die de EU vertelt waar jouw huis woont (en hoe hard je reed vlak voor de crash). Ten derde wil je geen nieuwe auto meer omdat er een veel minder fijne motor inzit dan in je vorige auto, laat staan degene daarvoor. En tenslotte wil je geen nieuwe auto meer omdat ze door belastingen kneiterduur zijn…En daar om dat laatste een beetje te counteren, de fabrikant het nieuwe model kwalitatief minder hoogwaardig gemaakt heeft, omdat wanhopig kosten bespaard worden, teneinde nog een beetje een acceptabele prijs te kunnen bieden.

Kortom, waar de Chinese overheid nieuwe fabrikanten bakken vol met geld geeft om onze markt over te nemen, doet de Europese overheid er alles aan om de eigen industrie te nekken. Wat op zich niet gek is. Immers zijn de meeste politieke partijen dezer dagen er helemaal niet rouwig om als het gepeupel geen auto meer kan betalen.

Wal keert schip

De wal keert echter altijd het schip, uiteindelijk. Onder druk van massa-ontslagen en een iets andere politieke wind die stroomt, gaat Ursula van der Leyen de auto nu redden. De voorzitter van de Europese Commissie heeft er volgens haar landgenoten een ‘Chefsache‘ van gemaakt.

Uitstootboetes op de schop

Als we het sentiment zo proeven, gaan de verscherping van uitstootnormen en de bijbehorende boetebedragen voor fabrikanten, op de schop. Een concern als VAG zou voor 25 procent EV’s moeten verkopen om in de buurt te komen van de norm. In werkelijkheid is ongeveer 10 procent van de verkochte VAG-bolides een EV. Alle fabrikanten is dit een doorn in het oog. Renault-baas Luca de Meo, becijfert dat als er geen wijziging komt, de fabrikanten samen 15 miljard Euro moeten ophoesten. Dat is een zesde deel van hun gezamenlijke winst. Let wel; de winst in 2023 toen het allemaal nog wat meer crescendo ging.

Tegenstanders

Natuurlijk zijn er tegenstanders, om te beginnen milieuclubs. Lobby-organisatie Transport and Environment staat op de achterste poten en claimt dat de fabrikanten genoeg tijd hebben gehad om zich aan te passen. Sommige economen claimen dat als je de Europese industrie nu niet met harde hand in het gareel duwt, dit op de lange termijn alleen betekent dat China betere techniek ontwikkelt en de hele tent over zal nemen.

Als alles failliet is komen er ook geen EV’s

Het tegenargument voor het laatste argument, is dat als de Europese industrie nu zo hard getroffen wordt, er helemaal geen geld meer is om competitieve auto’s laat staan EV’s te ontwikkelen. Wij schatten zo in dat eindelijk dit laatste argument iets meer gewicht krijgt. Een aantal EU-bonzen van de grote partijen sorteert al voort op een aanpassing van het beleid. Onze geliefde Duitse premiums hebben dus nog ee beetje hoop. Waarvan akte.