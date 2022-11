EU maakt nieuwe auto onbetaalbaar

Idiote regels vanuit de Europese Unie maken nieuwe auto’s onbetaalbaar. Aldus Carlos Tavares, topman van Stellantis.

Carlos Tavares is de CEO van Stellantis, het moederbedrijf van merken als Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Opel, Fiat en Jeep. De baas van het enorme concern is bezorgt. Want onze persoonlijke mobiliteit staat onder druk.

Carlos waarschuwt er namelijk voor dat die persoonlijke mobiliteit een luxe dreigt te worden. Geen goede zaak. Hij gaat zelfs nog een stapje verder:

Als ik nu autokoper was, zou ik in opstand komen. Che Tavares roept op tot revolutie

Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Volgens Carlos Tavares dreigt er een groot gevaar dat steeds minder mensen in Europa een nieuwe auto kunnen betalen. Dat is uiteraard niet zijn schuld, maar de schuld van Brussel! De Europese Unie stelt namelijk extreem strenge eisen aan nieuwe auto’s.

Carlos Tavares (rechts) in vrolijker tijden met de Portugese President Marcelo Rebelo de Sousa

Vrij van uitlaatgassen

Die Europese Unie eist namelijk dat vanaf uiterlijk 2035 alle nieuwe auto’s vrij van uitlaatgassen moeten zijn. Dat betekent dat de auto-industrie vol gas (no pun intended) al zijn modellen volledig elektrisch moet gaan maken. Dat kost veel geld, en daar zijn de klanten het dupe van.

De Portugese CEO zegt tegen het AD dat de stijgende prijzen een direct gevolg van de regeldruk vanuit de EU zijn.

Deze maatregelen zijn voorgesteld door politici die zouden moeten opkomen voor hun kiezers. In plaats daarvan bedenken zij vooral te veel regeltjes die het leven van gewone, hardwerkende Europeanen lastiger maken. Als kiezer zou ik me zorgen maken en aan mijn volksvertegenwoordigers vragen hoe belangrijk zij mijn persoonlijke bewegingsvrijheid vinden.

De EU draait de kleine auto de nek om

De topman van Stellantis is geen groentje in autoland en loopt al 41 jaar mee. In al die jaren moeten ze steeds meer veiligheidssystemen en milieutechniek in hun auto’s stoppen om aan alle harde EU eisen te voldoen. Op het gebied van veiligheid, brandstofverbruik en uitstoot zijn die eisen namelijk de afgelopen jaren al flink strenger geworden.

Als gevolg daarvan is de echt betaalbare nieuwe auto eigenlijk al dood. De echte kleintjes als de Peugeot 108, de Citroën C1, De Volkswagen Up en de Seat Mii zijn al verdwenen. Bij de overgebleven kleintjes zoals de Toyota Aygo X is de prijs soms wel twee keer hoger dan de auto die ze opvolgen.

B-segment volgt

Autoconcerns moeten geld vrijmaken om sneller de omslag naar elektrisch te maken. Er wordt al te weinig verdient op die kleintjes doordat er zoveel techniek in moet om aan de eisen te voldoen dat de autootjes zichzelf uit de markt prijzen. Het A segment is daardoor eigenlijk al afgeschreven.

Erger nog, het B segment gaat er ook aan. Begin volgend jaar stopt Ford met de Fiesta, die moet plaats maken voor een compacte elektrische auto. Ook Mercedes-Benz gaat stoppen met de A-klasse. Een A-klasse van pak ‘m beet 40.000 euro is dus niet meer rendabel voor het merk… Laat dat even op je inwerken.

Niet iedereen kan zomaar overstappen op elektrisch, want die auto’s zijn duurder en de infrastructuur is ook nog wel een uitdaging. Maar ja, probeer dat maar eens de politici in Brussel en Straatsburg aan hun verstand te peuteren. Die leven in hun eigen realiteit.

Wat is de oplossing?

Gelukkig ziet Tavares niet alleen problemen, maar ook oplossingen. Allereerst moet de Euro 7 norm de prullenbak in. Waarom nu de milieueisen opschroeven en nog meer techniek en dus geld in auto’s stoppen die een paar jaar later toch niet meer verkocht mogen worden, want brandstof, bah.

Stimuleer liever hybride techniek aldus de topman van Stellantis. De gemiddelde auto in Europa is twaalf jaar oud en stoot gemiddeld 200 gram CO2 per kilometer uit. Daar is veel winst te halen.

Als je autokopers de kans geeft om voordeliger over te stappen op een nieuwer model, bijvoorbeeld met subsidies, dan zullen zij dat doen. Vervolgens zal je zien dat de gemiddelde uitstoot van het wagenpark in een mum van tijd daalt naar zo’n 100 gram per kilometer. Dat is al de helft!’’ De Stellantis CEO ziet een gat in de markt