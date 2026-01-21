EU past regels voor auto’s aan, maar daar is iets vreemds aan

Geen nieuwe technologie, wél nieuwe verplichting

De EU heeft weer iets verzonnen om ons veiliger te maken. Waar halen ze het toch vandaan? Vanaf juli 2026 moeten namelijk alle nieuwe auto’s uitgerust zijn met een adaptief remlicht dat begint te knipperen zodra jij hard op de rem trapt. Niet subtiel. Niet elegant. Maar alsof je auto achteropkomend verkeer toeschreeuwt: hier gaat iets mis. Bestaat dit al? Jazeker, maar in juli is het dus verplicht.



De nieuwe regels komen voort uit Verordening (EU) 2019/2144, waarin de Europese Unie vastlegt welke veiligheidssystemen verplicht worden in nieuwe auto’s. Vanaf juli 2026 krijgt die wet er dus weer een leuk hoofdstuk bij.

Drama in LED

Je hebt het misschien wel eens gezien. Rem jij boven de 50 km/u als een maniak, dan beginnen je remlichten meerdere keren per seconde te knipperen. Kom je tot stilstand, dan schakelen automatisch de alarmlichten in. Het doel is niet gek: achteropkomend verkeer waarschuwen dat het een serieuze zaak is, zodat kettingbotsingen afnemen.

Het effect? Elke noodstop verandert in een lichtshow waar een gemiddelde discotheek jaloers op zou zijn. Je auto is straks geen normaal vervoersmiddel meer, maar een soort rollende stresscoach die ook anderen graag laat meegenieten van jouw paniekmoment.

Niet alleen licht, maar ook geheugen

Alsof dat nog niet genoeg is, komt er ook verplicht een zwarte doos in elke nieuwe auto. Hadden we die niet ook al? Ja, maar ook hier geldt, dit is vanaf juli verplicht. De zwarte doos registreert onder andere snelheid, remdruk en of je gordel om had op het moment van een crash.

Daarnaast moeten nieuwe auto’s standaard ook voorbereid zijn op een alcoholslot, komt er een geavanceerdere noodremassistent voor voetgangers en fietsers, een slimmere rijstrookassistent en een systeem dat detecteert of jij nog wel scherp genoeg bent om auto te rijden. Met andere woorden: jouw auto vertrouwt je straks niet meer.

Oude auto’s lachen zich rot

Goed nieuws voor iedereen met een oud barrel: je hoeft niets aan te passen. Geen garagebezoek, geen updates, geen extra kerstverlichting. Deze regels gelden alleen voor nieuwe auto’s die na 7 juli 2026 op kenteken worden gezet.

Dat betekent ook dat je klassieke hatchback ineens een stuk aangenamer wordt. Niet omdat hij veiliger is, maar omdat hij niet begint te flitsen, piepen en registreren zodra jij een keer stevig op de rem staat.

Vrijheid eruit, veiligheid erin

De auto was ooit het symbool van vrijheid. Nu wordt hij steeds meer een soort vervelende co-piloot met controlerende trekjes. Hij kijkt mee, grijpt in, waarschuwt, logt en flitst. Dat is goed voor de statistieken, slecht voor je gevoel dat jij nog zelf de baas bent over wat er gebeurt. Ik ben zelf in ieder geval erg blij dat mijn auto al deze hightech opties niet heeft.

Maar goed, als het leidt tot minder ongelukken, minder gewonden en minder blauwe zwaailichten langs de weg, dan is dat misschien een prijs die we moeten betalen. Zelfs als dat betekent dat je auto in paniek raakt voordat jij dat doet.