EU past regels voor auto’s aan, maar daar is iets vreemds aan

Geen nieuwe technologie, wél nieuwe verplichting
De EU heeft weer iets verzonnen om ons veiliger te maken. Waar halen ze het toch vandaan? Vanaf juli 2026 moeten namelijk alle nieuwe auto’s uitgerust zijn met een adaptief remlicht dat begint te knipperen zodra jij hard op de rem trapt. Niet subtiel. Niet elegant. Maar alsof je auto achteropkomend verkeer toeschreeuwt: hier gaat iets mis. Bestaat dit al? Jazeker, maar in juli is het dus verplicht.
De nieuwe regels komen voort uit Verordening (EU) 2019/2144, waarin de Europese Unie vastlegt welke veiligheidssystemen verplicht worden in nieuwe auto’s. Vanaf juli 2026 krijgt die wet er dus weer een leuk hoofdstuk bij.
Drama in LED
Je hebt het misschien wel eens gezien. Rem jij boven de 50 km/u als een maniak, dan beginnen je remlichten meerdere keren per seconde te knipperen. Kom je tot stilstand, dan schakelen automatisch de alarmlichten in. Het doel is niet gek: achteropkomend verkeer waarschuwen dat het een serieuze zaak is, zodat kettingbotsingen afnemen.
Het effect? Elke noodstop verandert in een lichtshow waar een gemiddelde discotheek jaloers op zou zijn. Je auto is straks geen normaal vervoersmiddel meer, maar een soort rollende stresscoach die ook anderen graag laat meegenieten van jouw paniekmoment.
Niet alleen licht, maar ook geheugen
Alsof dat nog niet genoeg is, komt er ook verplicht een zwarte doos in elke nieuwe auto. Hadden we die niet ook al? Ja, maar ook hier geldt, dit is vanaf juli verplicht. De zwarte doos registreert onder andere snelheid, remdruk en of je gordel om had op het moment van een crash.
Daarnaast moeten nieuwe auto’s standaard ook voorbereid zijn op een alcoholslot, komt er een geavanceerdere noodremassistent voor voetgangers en fietsers, een slimmere rijstrookassistent en een systeem dat detecteert of jij nog wel scherp genoeg bent om auto te rijden. Met andere woorden: jouw auto vertrouwt je straks niet meer.
Oude auto’s lachen zich rot
Goed nieuws voor iedereen met een oud barrel: je hoeft niets aan te passen. Geen garagebezoek, geen updates, geen extra kerstverlichting. Deze regels gelden alleen voor nieuwe auto’s die na 7 juli 2026 op kenteken worden gezet.
Dat betekent ook dat je klassieke hatchback ineens een stuk aangenamer wordt. Niet omdat hij veiliger is, maar omdat hij niet begint te flitsen, piepen en registreren zodra jij een keer stevig op de rem staat.
Vrijheid eruit, veiligheid erin
De auto was ooit het symbool van vrijheid. Nu wordt hij steeds meer een soort vervelende co-piloot met controlerende trekjes. Hij kijkt mee, grijpt in, waarschuwt, logt en flitst. Dat is goed voor de statistieken, slecht voor je gevoel dat jij nog zelf de baas bent over wat er gebeurt. Ik ben zelf in ieder geval erg blij dat mijn auto al deze hightech opties niet heeft.
Maar goed, als het leidt tot minder ongelukken, minder gewonden en minder blauwe zwaailichten langs de weg, dan is dat misschien een prijs die we moeten betalen. Zelfs als dat betekent dat je auto in paniek raakt voordat jij dat doet.
kniesoor zegt
Voor de semi-comateuzen, die dagelijks de wegen bevolken in hun saaie hokken, is die elektronische meuk misschien zinvol/nuttig. Eigenlijk moet dat soort lui zich doodschamen, dat ze dergelijke prullaria nodig hebben om zich zonder schade door het verkeer te kunnen bewegen.
mjpamsterdam zegt
En hup. Autoprijzen weer omhoog !
alfafever zegt
Ik vraag me af wat er nou precies zo vreemd aan is. Die lichtshow bij een noodstop vind ik nou juist een maatregel die heel nuttig kan zijn en weinig overlast geeft. We maken echt geen drie noodstoppen per dag (voor wie “ik wel” zegt: doe de mensheid een lol en lever je rijbewijs in, liefst vandaag nog) en verder kan je er meer baat bij hebben dan dat je er last van hebt.
Dat geldt absoluut NIET voor het meeste van al die andere meuk die allemaal verplicht is gemaakt of gaat worden. Het is bijna alsof de EU denkt, als het autonoom rijden straks echt van de grond komt zijn er te laat, dus laten we maar snel een heleboel onzin er doorheen douwen nu het nog kan.
Het is daarbij extra opvallend dat zelfs dingen die in principe hun nut zouden kunnen hebben, zo worden gespecificeerd dat je WEET dat de mensen er zelfs bij voorbaat al op zullen afknappen. Denk aan snelheidspiepjes die al begonnen VOORDAT je te hard rijdt (1 km boven de maximum snelheid, afgaande op de snelheidsmeter van de auto is in geen enkele auto werkelijk boven de maximum snelheid). Complete waanzin!
Tweeceevee zegt
Ik vind dat overheidsbemoeienis vaak wordt overdreven en dat er onnodig veel wordt gehaat op de EU. Maarr, ik vind nu ook dat er te snel en teveel veiligheidseisen aan auto’s worden gesteld. Hiermee drijf je mensen onnodig in de armen van radicaal rechtse populisten. En dat voor nét wat meer veiligheid op de weg. Ik betwijfel of de EU zijn krediet aan dit soort maatregelen kwijt moet willen raken. Er staan heel wat belangrijkere dingen op het spel…
bietje zegt
Het begint echt vervelend te worden als per 2029 bedacht wordt dat die zwarte dozen via 5G verplicht zelf een log-file naar het CJIB sturen als jij ergens iets te hard hebt gereden. Hoeven ze zelf niet meer te flitsen of te controleren, lekker volautomatisch afhandelen die hap.
Verschijnt het transactie-aanbod op één van de tig schermen voor je meteen in beeld 💪🏻 Zodra je de auto geparkeerd hebt één keer swipen en je hebt meteen betaald…
mashell zegt
Solliciteert er hier iemand op carrière als politieker bij een populistische partij? Wat een onzin om over waarschuwingslichten bij noodstoppen te klagen.
Klaag dan over dat niet ook de claxon af gaat want je kunt er tegenwoordig immers bijna vanuit gaan dat de persoon in de auto achter je met z’n telefoon zit te pielen, die moet je uit z’n roes zien te halen.
Buddenbreuk zegt
Auto woorden onnodig duur gemaakt door al de vermeende veiligheidsmaatregelen,15000€ extra kosten zorgen ervoor dat straks alleen nog de elite de weg op mag rijden, Chinese meuk( auto bedenkelijke reputatie)met toeters en bellen kosten in Europa 50% meer dan in China, onze industrie kan niet meer concurren op de wereldmarkt en verliezen het interesse om nog te produceren in de EU, waar zijn we mee bezig? Straks komt nog de hybride robot met AI neemt 75% van de werkgelegenheid over, prettige vooruitzicht voor mensen die nu nog de jeugd vertegenwoordigen, mijn generatie zal het verder een zorg zijn hoe dat precies afloopt maar mijn achterkleinkinderen hebben geen leuke toekomst,
potver7 zegt
Dat gezeur over vrijheid…
Vooralsnog heeft iedere autofabrikant de volledige vrijheid om iedere auto standaard te voorzien van kermisverlichting die altijd brandt. Wagenbrede voor- en achterlampen, verlichte grilles en logo’s, lichtstrips langs de dorpels (hey Jaguar!), ‘sfeerverlichting’ in het interieur, ‘dynamische’ richtingaanwijzers. En dan gaan we nu ineens moeilijk doen over verlichting die aanspringt als het écht nodig is? Kom op zeg!
Cabrioot zegt
En dan ook gelijk kappen met die gevaren lichten aan zetten zodra er een file dreigt door de mensen zelf….gewoon zoals je is geleerd vooruit kijken ipv focussen op de lichten van je voorganger en je kan gewoon op motor afremmen ipv vol op dat middelste pedaal gaan staan….