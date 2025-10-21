EU keurt nieuwe regels omtrent rijbewijs goed: dit is er nieuw

Nieuwe regels vanuit de EU omtrent het rijbewijs en niet alleen het halen ervan: wat ga je merken?

Een veel gehoorde kreet bij 18-jarigen dan wel jongeren die hun rijbewijs halen: “zo, die raak je niet meer kwijt.” Want ja, je hoeft nooit meer naast een instructeur te bewijzen dat je kan rijden. Of examen te doen. Er zijn natuurlijk meerdere redenen waarop je je rijbewijs wél kwijt raakt, zoals ongehoord gedrag in het verkeer (probeert niet richting de desk van @nicolasr te kijken). Of oud worden en de medische keuring niet meer halen. Of, de meest simpele: na tien jaar het fysieke bewijs zelf niet verlengen. Kijk, je roze pasje is er dan nog wel, maar officieel val je dan bij ongevallen of staandehoudingen in het systeem onder rijden zonder rijbewijs. En dat wil je niet. Dus ga gewoon eens per tien jaar naar de gemeente, het scheelt gedoe.

Nieuwe EU-regels rondom rijbewijs

Tenminste, nu moet dat nog zo. Vanuit de EU komt een nieuw pakket met regels rondom het rijbewijs. Twee belangrijke veranderingen voor rijbewijshebbenden: de invoering van het digitale rijbewijs als wettelijk rijbewijs voor de hele EU en de verlengingstermijn vergroten van tien naar vijftien jaar. Er wordt niet concreet verteld waarom dit termijn verlengd wordt, maar je kan een gok wagen: gemak en het feit dat het eigenlijk vrij weinig verschil maakt in de praktijk. Voor speciale rijbewijshouders, zoals mensen met een vrachtwagen- of busrijbewijs of senioren, blijft het aan te raden om kortere termijnen aan te houden. Dit in combinatie met, vooral voor die laatste categorie, medische checks om zo de houdbaarheid en vooral veiligheid te waarborgen. Dat mag overigens per lidstaat als advies gelden en niet perse een regel.

Digitaal rijbewijs

Even terug naar dat digitale rijbewijs: de EU opent de deur voor het uitrollen van een digitaal geregistreerd rijbewijs. Concreet betekent het dat je rijbewijs opgenomen kan worden in de Wallet van je smartphone. Zo hoef je wanneer nodig je rijbewijs niet te tonen: je telefoon beschikt over de nodige informatie. Het fysieke rijbewijs wordt gezien als optie, niet als verplichting. Wat dit doet met die eerdere verlengingsdata wordt niet helemaal duidelijk. Wat de digitalisering van het rijbewijs verder als voordeel heeft: een rijontzegging kan zo makkelijk overgezet worden naar een rijontzegging in alle EU-lidstaten, waar nodig.

Beginnende bestuurders

Dan de zaken die je tegenkomt als je nog aan je roze pasje moet beginnen. Zo komt er in de theorie-examens meer nadruk op dode hoeken, hoe je veilig een deur opent (dus niet blind opengooien wanneer een fietser nadert, bijvoorbeeld) en smartphonegebruik achter het stuur. Ook speelt het reageren op kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers een grote(re) rol. Daarnaast worden straffen zwaarder voor jongere bestuurders: een termijn van twee jaar vanaf het halen van je rijbewijs wordt aangehouden. Ook wil de EU uitrollen dat je mag beginnen met je rijbewijs vanaf 17 jaar. Ten slotte wordt gekeken naar medische checks voordat je mag beginnen, zodat je vanaf het begin duidelijk hebt of je medisch in staat bent om te rijden.

Overgangsperiode

Dat zijn de regels vanuit de EU rondom het rijbewijs, maar zoals je merkt is niet alles nieuwe informatie voor ons Nederlanders. Zo mag je hier dankzij het 2toDrive-experiment wat nu een officiële regel is, al afrijden als je 17 jaar bent en tot je achttiende met een ‘coach’ naast je rijden. Lidstaten hebben dan ook altijd al hun eigen draai mogen geven aan regels indien deze bewezen de veiligheid niet aantasten. Ook experimenteert Nederland al met het digitale rijbewijs, al wordt hier nog niks wereldkundig gemaakt over je rijbewijs verlengen na 15 jaar in plaats van 10. EU-lidstaten krijgen twee jaar de tijd om de regels van het rijbewijs te integreren in hun eigen wetboeken.