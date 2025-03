EU is uitlaatgebrul helemaal zat en grijpt in met nieuwe regels

Er komen nieuwe regels voor een bepaald type uitlaat.

Hier volgt een korte ‘how can I make this about me‘. Bij mijn vorige werkgever (dag, oud-collega’s!) stond het kantoor aan een snelweg. Terwijl ik met mijn rug naar de weg zat te tikken, hoorde ik geregeld uitlaatgegil voorbijkomen. Negen van de tien keer draaide ik enthousiast om, om erachter te komen dat er een motorrijder voorbijkwam en geen supercar. Verdorie.

De Europese Unie is klaar met motorfietsen die veel decibellen de wereld in slingeren. En ook van de motormerken hoeft het kabaal niet. Daarom hebben de industrie en het overheidsorgaan akkoord gegeven op een aanpassing in de regelgeving. Met de nieuwe regels moeten de tweewielers minder geluidsoverlast veroorzaken, maar ook minder vieze luchtjes uitpoepen.

Het onderdeel dat de klos is

De Europese Unie, de Europese vereniging voor motorfietsfabrikanten (de ACEM) en de Italiaanse fabrikant van tweewielers (ANCMA) willen specifiek één onderdeeltje aanpakken. Dat is de dB-killer. Dit is een demper die decibellen en uitstoot beperkt. Veel tuners halen deze demper weg voor wat lekkerder geluid. Je kunt het vergelijken met het weghalen van de einddemper bij een auto.

Wat moeten motorrijders doen?

Wie nu met getunede motorfiets rijdt waarbij de demper is verwijderd, moet de uitlaat aanpassen. Bouwers van deze aangepaste uitlaten moeten ook aan de slag. Hun producten zullen ook moeten voldoen aan de nieuwe eisen. Ik kan me zo voorstellen dat Akrapovic en zijn concullega’s niet super blij zijn met de nieuwe regels. We hebben Akra gevraagd om een reactie, maar hebben die nog niet ontvangen.

Hoeveel invloed heeft een dB-killer?

Motorcityamsterdam legt uit dat er twee typen geluidsdempers zijn bij motorfietsen: een reflectie- en absorptiedemper. Bij de eerste zitten schotten in de demper, bij de andere absorberen de materialen in de uitlaat het geluid. De dB-killer neigt meer naar een reflectiedemper.

Volgens dezelfde website is het lastig te zeggen wat een dB-killer toevoegt. Ze nemen een gemiddelde van zo’n 5 decibel. Geluid dat zo hard is, merk je wel op, maar is niet bijzonder groot. Het is dus maar de vraag of deze ingreep het gewenste effect gaat opleveren. Mocht oom agent het daar niet mee eens zijn en beoordelen dat je onnodig lawaai veroorzaakt, kun je (net als bij auto’s) een boete van € 310 krijgen.

Waarom willen merken van de demper af?

De voorzitter van het Italiaanse ANCMA geeft tekst en uitleg: ”Deze nieuwe voorschriften vertegenwoordigen een belangrijk keerpunt in de strijd tegen illegale modificaties van uitlaatsystemen. Ze helpen niet alleen om geluidsoverlast en schadelijke emissies te verminderen, maar beschermen ook Italiaanse fabrikanten tegen oneerlijke concurrentie van niet-conforme producten.”

Het is dus voor Ducati en dat soort merken belangrijk dat Remus en Akrapovic-achtige bedrijven een toontje lager gaan zingen. Letterlijk en figuurlijk. Ik ben benieuwd of de EU ook met automerken om tafel gaat om de laatste paar benzineauto’s wat minder herrie te laten maken.

Foto: Akrapovic gespot door @hhitalia