Deze Chinese PHEV rijdt elektrisch verder dan sommige EV’s

Het beste van beide werelden

Het is duidelijk dat de Chinese auto-industrie groeit als Chinese kool. Niet alles is even bijzonder maar zo nu en dan komt er iets aparts voorbij. In dit geval is het de nieuwe super-hybride van niemand minder dan Zeekr.

Hij zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is er ook daadwerkelijk beeld bij. De Zeekr 8X: een imposante plug-in hybride SUV die duidelijk niets hoeft te weten van bescheidenheid. Deze reus staat op het nieuwe SEA-S platform en komt in zowel vijf- als zeszitsruitvoering. De marktintroductie staat gepland voor de eerste helft van dit jaar.

Een SUV die graag opvalt

Aan de voorkant van de SUV zien we een opvallende ‘waterfall’-grille met lekker veel chroom, vergezeld door C-vormige koplampen die bestaan uit tienduizenden diamantvormige facetten. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben ze op het dak ook een LiDAR (Light Detection and Ranging) geplaatst. Achteraan loopt een doorlopende lichtstrip over de gehele breedte, eveneens opgebouwd uit een absurd aantal facetten. Subtiel is anders, maar je kan echt niet zeggen dat het saai is.

Aan de zijkant valt het traditionele deurklinkdesign op, gecombineerd met nog meer chroom rond de ramen, elektrisch uitklapbare treeplanken voor de gemakkelijke instap en een elektrisch wegklapbare trekhaak, want stel je ziet hem zitten. Bah! Die trekhaak mag trouwens ook echt flink werken, want de 8X mag gewoon tot 2.000 kilo trekken. Qua wielen is er keuze uit 20-, 21- en 22-inch, met rode remklauwen voor wie graag even wil laten zien dat dit geen standaard gezins-SUV is.

Met zijn afmetingen van 5,10 meter lang, bijna 2 meter breed en 1,78 meter hoog is de 8X op z’n zachtst gezegd groot. De wielbasis van 3.069 mm belooft veel binnenruimte, wat ook logisch is gezien de zeszitsoptie.

Elektrisch rijden zonder laadstress

Dan nu het spannende werk. Onder de motorkap ligt een 2.0 turbobenzinemotor, gekoppeld aan een elektromotor voor een plug-in hybride aandrijflijn. De verbrandingsmotor zelf levert een aardige 275 pk. Daarbovenop komt nog wat elektrische hulp, al zijn de exacte specificaties van de elektromotoren nog niet officieel bekendgemaakt.

Maar wat wel duidelijk is, is dat Zeekr zijn ogen heeft gericht op serieuze prestaties: eerdere berichten spreken over een mogelijk drie-motorensysteem met meer dan 1.000 kW (1.362 pk) aan systeemvermogen, oftewel supercar-niveau in SUV-vorm. Ook de batterijcapaciteiten zijn allesbehalve bescheiden voor een PHEV.

Er komen namelijk accu’s van 55,1 en 70 kWh. En daar komt het leuke: die zijn goed voor een volledig elektrische actieradius tot maar liefst 328 kilometer volgens de WLTC-norm. De WLTC is een onderdeel van de WLTP-testing. Dat wilt dus zeggen dat de 8X verder komt op stroom dan bijvoorbeeld de Dacia Spring en de Renault Twingo. Maar dan met een benzinemotor als vangnet voor lange ritten of lege laadpalen. Laadstress? Welke laadstress?

Natuurlijk is de 8X niet de lichtste. Het gewicht loopt namelijk op tot maximaal 2.820 kilo, afhankelijk van uitvoering en accupakket natuurlijk. Dat is echt wel stevig, maar in deze klasse en met deze techniek is dat niet heel gek, toch?

Alles bij elkaar lijkt de Zeekr 8X vooral bedoeld om één ding echt even duidelijk te maken: plug-in hybride hoeft niet te betekenen dat je moet inleveren op vermogen, luxe of actieradius. Dat is zeker. Of ie naar Nederland komt, is niet zeker.