Jawel: EV’s hebben diesels ingehaald in Europa

Het was natuurlijk een kwestie van tijd, maar er zijn nu voor het eerst meer EV’s verkocht dan diesels in de hele EU.

We weten het allemaal: dediesel is dood, terwijl elektrische auto’s niet aan te slepen zijn. Toch werden er tot voor kort nog meer diesels verkocht dan EV’s, ondanks alle incentives. Dan hebben we het niet specifiek over Nederland, maar over de hele EU bezien.

Nu is het moment dan toch aangebroken: de diesels zijn ingehaald door de elektrische auto’s. Dat blijkt uit de verse statistieken van ACEA. De EV’s waren goed voor een marktaandeel van 15,1%. Dat is een serieuze stijging, want de maand daarvoor was dit nog maar 10,7%.

Het marktaandeel van diesels is niet geheel verrassend gedaald en zit nu op 13,4%. Overigens is de diesel zeker niet overal uit de gratie gevallen. In Duitsland en Centraal-Europa is het aandeel juist gestegen.

In Nederland liggen de verhoudingen uiteraard heel anders. De afgelopen maand was ruim een derde van alle auto’s (33,6%) volledig elektrisch. Dit staat in schril contrast met het marktaandeel van diesels, wat teruggebracht is naar een schamele 0,9%.

Het aandeel van EV’s is dus Europa-breed gestegen, maar raad eens wie de grootste stijger was? Nederland natuurlijk. Ten opzichte van juni vorig jaar is het aantal nieuwe EV’s bijna verdubbeld. De afgelopen maand werden er 13.892 EV’s geregistreerd, tegen 7.308 in juni 2022.

Toch is Nederland niet het beste jongetje van de klas, want dat is nog steeds Noorwegen. Daar was de afgelopen maand maar liefst 82,2% van alle nieuwe geregistreerde auto’s een EV. Grappig genoeg is het marktaandeel van diesels daar toch nog groter dan in Nederland, met 2,3%.

Bron: ACEA

Foto: @kuvvetmira, via Autoblog Spots