Is Tesla groter dan Volkswagen qua EV verkopen in Europa?

De wet van Betteridge is weer van toepassing op de vraag of Tesla groter is dan Volkswagen in Europa.

Tesla gaat beter dan ooit qua verkoopaantallen, maar op de beurs is het allemaal wat minder hosanna. Dat heeft alles te maken met ‘de toekomst’. In het verleden, dachten velen dat Tesla de automarkt echt zou gaan owneren in komende jaren. Als in, Tesla zou een giga marktaandeel scoren over de hele wereld. Die gedachte was soort van logisch, als je niet veel van auto’s weet. Tesla was immers de EV pionier die een voorsprong had op al die conventionele ouderwetse conglomeraten, met hun stinkdiesels en benzineauto’s. Als alle auto’s een EV moesten worden, stond Tesla dus op pole position om de hele tent over te nemen.

Echte kenners wisten echter al; zo’n vaart zal het niet lopen. De automarkt is er immers eentje van conservatisme. Hoewel het wellicht iets minder geldt dan vroeger, is ‘merkentrouw’ een dingetje. Dat gaat vaak over van generatie op generatie. Hele drommen mensen hebben nog ergens diep van binnen warme gevoelens voor het merk waar hun opa vroeger in reed. In de markt voor TV’s kan je gewoon de beste of goedkoopste maken en iedereen laten overstappen. In de markt voor auto’s is de loyaliteit van de klant wat weerbarstiger. Wat een boer niet kent…

Maar goed, tot zover de bespiegelingen, hoe zit het nu met de harde cijfers? Wel, in Europa doet Tesla het met het oog op bovenstaande, eigenlijk toch wel heel goed. Van de ruim 1,5 miljoen verkochte EV’s in de Europese markt (de EU landen van voor 2004 inclusief het VK, plus Noorwegen, Zwitserland en IJsland), waren er 228.000 Tesla’s. Tesla verkoopt ook de twee best verkochte EV’s, in de vorm van de Model Y respectievelijk de Model 3. De Model Y neemt in zijn eentje 135,897 units voor zijn rekening. Dat is 8,9 procent van de totale EV markt. Echter gaat dit wel deels ten koste van de Model 3, die vorig jaar 36 procent minder verkocht dan in 2021.

Toch is Tesla bij elkaar opgeteld níet de grootste EV verkoper van Europa. Dat is namelijk de Volkwagen Groep. Je moet dan wel de verkopen van alle losse merken optellen om tot die conclusie te komen. De Volkswagen Groep verkocht 343.400 EV’s, waarvan 265.000 stuks auto’s op het MEB-platform betreffen. Volkswagen heeft qua EV’s in Europa hiermee een marktaandeel van 22,4 procent. Tesla is tweede met 14,9 procent. De cijfers zijn afkomstig van Schmidt Automotive Research.

Resumé Overflakkee: Tesla doet het prima, maar neemt niet de wereld over. In ieder geval niet in Europa. Waarvan akte.