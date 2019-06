Europa loopt warm voor slimme verkeersdrempel

De oplossing tegen hardrijders.

Verkeersdrempels: wij haten ze. Kijk, het is prima om hardrijders te bestrijden, maar moet dat op een manier dat zelfs bij redelijke snelheid de gehele inhoud van je auto op en neer stuitert? Ik hoor u zeggen: dan moet je niet te hard rijden, maar zelfs binnen de snelheidslimiet is een enorme bult in de weg vaak vrij irritant. Om nog maar te zwijgen over voorrangsvoertuigen.

De oplossing is wellicht simpeler dan je denkt. Edeva, een Zweeds infrastructuurbedrijf, maakt furore met de Actibump. Het is vrij simpel: als je je aan de juiste snelheid houdt, is er niks aan de hand. Rijd je te hard, dan registreert het systeem dat via een radarsysteem (denk aan die LED-borden in de bebouwde kom die met een blije smiley aantonen dat je niet te hard rijdt) en zakt een ijzeren plaat 6 cm naar beneden. Het resultaat is dat alleen mensen die de hard rijden last hebben van een teistering voor de vering.

In Zweden hebben al meerdere steden de Actibump geplaatst en de resultaten zijn prima. Zo prima dat ook Engeland, Tsjechië en zelfs Australië het systeem gebruiken in hun steden. In Nederland is er tot dusver niks concreets over het gebruik van de drempels, maar onze oosterburen gaan in de stad Hanau de Actibumps ook plaatsen.

Bekijk zelf hoe het systeem werkt in de video hieronder.



Overigens haalden we in de eerste alinea voorrangsvoertuigen aan. Het is niet de bedoeling dat ambulances met patiënten worden geregistreerd als hardrijders. Daarom kunnen zij, met behulp van een zender gelijk aan wat bussen hier gebruiken om de stoplichten te bedienen, het systeem omzeilen. De Actibump klinkt compromisloos, misschien wel een goed idee voor Nederland dan.