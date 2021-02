'Rivian wil bedrijfswagens in Europa gaan bouwen' - Autoblog.nl

Na Amazon-bedrijfswagens in Amerika overweegt Rivian nu ook bestelbusjes in Europa te gaan bouwen.

Net als Tesla een paar jaar geleden al besloot, wil ook Rivian nu in Europa auto’s gaan bouwen. Dat schrijft Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De Amerikaanse autobouwer zou een makelaar in de hand hebben genomen om een geschikte locatie te vinden. Er zou nog geen keuze zijn gemaakt, wel worden er meerdere plekken overwogen. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Hongarije zouden in Rivians vizier zitten. Al zouden ze ook naar een plekje buiten Europa kunnen gaan, zeggen de ingewijden.

Met de fabriek in Europa zou Rivian eerst de Amazon-bedrijfswagens gaan bouwen. Amazon heeft een order voor honderdduizend exemplaren staan, die tegen 2030 allemaal op de weg moeten rijden. Het is niet duidelijk waar deze bestelbusjes naar toe gaan. Gaan ze naar Amerika of blijven ze in Europa? Voor zover bekend heeft Amazon nooit duidelijk gemaakt waar die Rivian-bestelwagens precies gaan rondrijden.

Rivian blijft niet alleen voor Amazon bouwen in die Europese fabriek, zeggen de ingewijden. ‘Kort daarna’ zou het bedrijf ook consumentenauto’s willen maken. Het is onduidelijk of het dan gaat om een consumentenvariant (of een versie voor andere zakelijke klanten) van dat Amazon-bestelbusje, of om andere consumentenauto’s van Rivian. Rivian wil volgend jaar al met de productie kunnen beginnen.

Amazon heeft een deal gesloten voor drie Rivian-bestelwagens, met verschillende cabinevormen en groottes. De bestelbusjes moeten zo’n 241 kilometer op een acculading kunnen rijden. Volgend jaar moeten de eerste tienduizend al op de weg rijden.