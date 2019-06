Deze fraaie Bentley kost minder dan een S3 Cabrio

Weet je meteen waarom 'ie zo goedkoop is.

Het meest gehoorde probleem bij dure auto’s, volgens de liefhebbers en puristen althans, is dat er te weinig mee wordt gereden. Een rijk persoon koopt (nog) een auto, en stalt deze in een garage om er af en toe mee te gaan rijden.

Dat is met deze auto duidelijk niet gebeurd. Het betreft een Bentley Continental GTC. De auto komt uit 2008 en heeft sindsdien 255.844 km afgelegd. Nu komen Bentley’s met een hogere kilometerstand wel vaker voor. Denk bijvoorbeeld aan de Continental Flying Spur met bijna een half miljoen kilometers op de klok.

Naast kilometers onderscheidt deze Continental GTC zich met een gewaagde configuratie. Wie hem zo heeft samengesteld, is ons een raadsel. Het is echter wel apart en lekker zomers. De lichtblauwe lakkleur en donkerblauwe kap zorgen voor een chique uitstraling. Het interieur is wat bont, met donker houtinleg, lichte bekleding en een blauw (!) dashboard. Maar de auto kan het hebben, alhoewel meningen altijd verdeeld kunnen en zullen zijn. Maakt kletsen over auto’s alleen maar leuker.

Uiteraard zit alles erop en eraan. De 6.0 W12 is goed voor een gezonde 562 pk en uiteraard gekoppeld aan een automaat, die alle wielen van aandrijving voorziet. De prijs van dat alles is 59.500 euro. Dat is niet veel voor een Continental GTC uit dit bouwjaar, maar de kilometerstand is vrij zeldzaam waardoor het lastig is om te vergelijken. Voor de context, het is 6 mille goedkoper dan een nieuwe doch kale S3 Cabriolet. Deze Continental GTC is zelfs goedkoper dan deze imitatie op Chrysler-basis. De advertentie check je hier.