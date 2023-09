Europarlementariër: “Paniekvoetbal over autobezit niet gepast”

Een nuchtere Nederlandse EU Parlementariër gooit schaduw op alarmistische berichten over autobezit in Nederland.

Afgelopen week schreven we al over onze nieuwe klimaatpaus Jan Willem Erisman. Deze wetenschapper is door Rob Jetten aangesteld om het leven zoals we dat kennen te vermorzelen de planeet te redden. Op de website janwillemerisman.nl, spreekt Jan Willem Erisman over Jan Willem Erisman in de derde persoon enkelvoud. Hij omschrijft Jan Willem Erisman als dienstplichtontduiker die zich via de MAVO, HAVO en HTS heeft ontwikkeld tot hoogleraar en stikstofkenner bij het RIVM.

Op zich wel gek alleen in dat opzicht, dat Jetten er niet voor gekozen heeft Han Lindeboom klimaatpaus te maken. Lindeboom is immers actief D66-lid en tevens emeritus hoogleraar gepromoveerd op ‘stikstof’. Alleen kwam het natuurlijk niet zo goed uit dat Han het RIVM-model, waar het huidige ingrijpende beleid op baseert, knudde vindt. En dus: Jan Willem Erisman.

De laatste zegt dat Nederlanders uit de auto moeten. Het past een beetje in het inmiddels bekende rijtje. Geen vlees, geen vakantie, geen auto’s, geen testosteron, geen welvaart behalve voor andere gutmenschen, enzovoorts. Erisman wil inzetten op ‘gedragsverandering’. En dan weet je het wel: dat wordt zeer ernstig oppassen voor griezelig gedoe.

Gelukkig is er nu ook een reactie. VVD Europarlementariër Caroline Nagtegaal vindt dat het nu niet de tijd is voor ‘paniekvoetbal’ over autobezit. In een reactie op het artikel van het AD over Erisman zegt Nagtegaal:

Een totaal verkeerd signaal op een verkeerd moment als je het mij vraagt. Net wanneer we in Europa met z’n allen keihard aan het werk zijn om met schoner rijden ons steentje bij te dragen aan de energietransitie. Niet alleen is het paniekvoetbal, ook wordt hiermee volledig voorbijgegaan aan de huidige technologische ontwikkelingen. Ik kan mij goed voorstellen dat je als autobezitter niet blij wordt bij het lezen van zo’n bericht. Zeker niet als je net de stap hebt gezet om een elektrische auto aan te schaffen. Of als je afhankelijk bent van je auto, bijvoorbeeld om op je werk te komen. Caroline Nagtegaal, vindt Jan Willem Erisman een matige voetballer

Nagtegaal wil inzetten op innovatie. Zoals accu’s waarvoor geen kobalt meer nodig is. Ontwikkelingen zijn volgens Nagtegaal nu in rap tempo bezig batterijen milieuvriendelijker en goedkoper te maken. Wat haar betreft mogen we daar wel wat meer vertrouwen in tonen, in plaats van paniek te zaaien:

Een beetje optimisme over het innovatieve vermogen van bedrijven is wel op zijn plaats. Angst zaaien en in beperkingen denken is wat mij betreft niet te manier. Caroline Nagtegaal, komt met een nuchter tegengeluid

Waarvan akte. Is de VVD dan toch nog een beetje de autopartij? Of vind jij dat niemand auto mag rijden behalve jijzelf? Laat het weten, in de comments!

Bron: Europees Parlement, Caroline Nagtegaal, via woordvoerde Angèl Nijskens