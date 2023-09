Red Bull vindt uitspraken Hamilton over Verstappen vreemd

De lucht blijft ijzig tussen Red Bull en Mercedes. Uitspraken van Hamilton over de teammaten van Verstappen, vallen niet in goede aarde.

Lewis Hamilton heeft bijgetekend bij Mercedes en dus kunnen we nog minimaal twee seizoenen extra genieten van de Britse kampioen. We zien het ook nog wel gebeuren dat LH44 daarna nog een aantal jaar doorgaat. De beste man laat dit jaar immers zien dat hij nog altijd beter kan zijn dan George Russell. Dit terwijl de laatste toch ook gezien wordt als een van de grote talenten van zijn (nieuwe) generatie.

De verlenging is natuurlijk een mooie aanleiding voor interviews, terugblikken en vooruitblikken. Bij Sky Sports F1 is Hamilton in eerste instantie lovend over Red Bull en Verstappen. Volgens hem is het samen een tandem die ‘op alle cilinders vuurt’ en is het moeilijk het team te betrappen op zwaktes of fouten. De auto, de coureur, de strategie, de pitstops, alles gaat goed.

Doch Lewis zou Lewis niet zijn als er ook een ‘maar’ aanzit. Terugblikkend op zijn teammaten, claimt Hamilton dat Verstappen nog nooit een teammaat heeft gehad die van hetzelfde caliber is als Bottas, Russell, Rosberg, Alonso en Button. Rosberg noemt hij eerst niet bij naam, doch als de reporter hem eraan herinnert geeft hij toe dat ook de Duits-Finse Monegask heel goed was (video). Gasly, Perez, Albon, Sainz en Ricciardo kunnen die dus in hun zak steken.

De beste vriend van Toto Wolff heeft nu gereageerd op de uitspraken van Hamilton. Christian Horner noemt ze vreemd. De Red Bull teambaas erkent dat Lewis over het algemeen zijn teammaten heeft verslagen. Maar volgens hem is dat niet het enige wat telt. Horner benadrukt dat Max in de dominante periode van Mercedes liet zien dat hij het als enige af en toe op kon nemen tegen de zilveren brigade.

Het is nogal vreemd dat Lewis dit zegt na zeven jaar dominantie! Christian Horner, reageert als een stier op een rode lap

Wel is Horner blij dat Lewis nog even blijft. Al is het maar omdat hij nog een aantal keer tegen Max zal vechten:

Het is positief om te zien dat hij nog een paar jaar bijtekent. Hij is duidelijk nog steeds gemotiveerd, fit genoeg voor de uitdaging. Ik weet zeker dat er de komende jaren een paar gevechten tussen hem en Max zullen zijn. Christian Horner, wil Hamilton nog minimaal twee jaar om de oren rijden

Waarvan akte.