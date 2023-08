Overheid rekent uit: elektrische auto nog jarenlang onbetaalbaar

De overheid heeft het uitgerekend en komt tot de conclusie dat de elektrische auto nog jarenlang onbetaalbaar zal zijn voor de gewone Nederlander.

Het leek even zo mooi. Een nieuwe elektrische auto voor de deur hebben en lekker goedkoop kilometers maken omdat de prijs van elektriciteit goedkoop is. Nou, het was misschien even wat minder duur maar dat duurde niet lang. Elektrische auto’s zijn namelijk gemiddeld honderden euro’s per jaar duurder dan benzineauto’s. Nu, maar ook de komende jaren. Zo’n benzineauto is dus zo gek nog niet!

Elektrische auto onbetaalbaar

De ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de rekenmachine erbij gepakt en hebben gekeken naar de totale kosten wat betreft autobezit. Ze hebben daarin meegenomen wat de aanschafwaarde is van de auto, de tank- of laadkosten bij 15.000 kilometer per jaar, de inruilwaarde na vier jaar en natuurlijk de verzekeringen en belastingen.

En wat blijkt? De elektrische auto is duurder dan de benzineauto en dat gaat voorlopig niet veranderen. Met name de auto’s in het middensegment zijn duurder dan de evenknie die op brandstof tuft. Dat is wel een probleempje, want die auto’s kopen de meeste Nederlanders. Doordat het zo schreeuwend duur is kopen mensen ze minder snel en loopt de vergroening van het wagenpark vertraging op.

Kabinetsbeleid

Dit komt voor een groot deel door het beleid van onze overheid. Natuurlijk hebben bijvoorbeeld autofabrikanten en energieleveranciers invloed op de prijs, maar de overheid is toch echt de boeman. Hier en daar wordt elektrisch rijden nog gepromoot (lees: subsidie), maar de regelingen hiervoor nemen af. Tel hierbij op dat je binnenkort wegenbelasting moet betalen voor je elektrische bak en je bent nog duurder uit. Want, we weten allemaal dat elektrische auto’s door de accu’s behoorlijk zwaar zijn. En ja, de wegenbelasting wordt voornamelijk berekend aan de hand van het gewicht van de auto. Deze belasting gaat je gemiddeld 200 tot 500 euro per jaar kosten, lezen we in de stukken van het ministerie zelf.

De elektrische variant van een Volkswagen Polo is bijvoorbeeld per maand ongeveer 79,- euro duurder. Lijkt wel mee te vallen, maar dat is 948,- euro per jaar. Van dat geld kan je ook veel andere leuke dingen doen. Of heb jij het voor het milieu over? Want het moet allemaal schoner en stiller van onze slimme overheid die zelf de elektrische auto’s nog meer de markt uit prijzen.

Foto: gele Tesla Model 3 in een parkeergarage, gespot door @bart