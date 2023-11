Europese auto industrie gaat teloor door EV’s

Europa gaat naar de knoppen door EV’s, zo blijkt uit cijfers.

We leven in roerige tijden in Europa, zo bleek afgelopen week maar weer eens. Hoewel ondergetekende niet heeft bijgedragen aan de eclatante zege van ome Geert, ken ik genoeg echte mensen om niet verbaasd te zijn. De silent majority is helemaal klaar met de pure oikofobie van sommige partijen. Het enerzijds navelstaren op sociale issues die in Nederland al lang prima gereld zijn en anderzijds steeds paniek zaaien met niets opleverende klimaatmaatregelen die mensen kneiterhard raken op het gebied van zorg en sociale zekerheid, heeft inmiddels dergelijk reële impact op de levenskwaliteit van Jan Modaal dat die er een gigantische afkeer van krijgt. Play stupid games win stupid prizes. Enfin, in ieder geval kunnen we binnenkort weer goedkoop tanken en 140 scheuren.

Maar het afbrokkelen van de grootmacht Europa gaat ondertussen door. De European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) luidt de noodklok. Europa verdiende luttele jaren geleden nog extreem veel geld in de automotive sector. Wij waren zo goed dat de export de import ver oversteeg. Maar volgend jaar al kan die balans opeens omslaan, aldus CLEPA.

Sinds 2018 is het overschot op de handelsbalans voor auto-onderdelen met zestig procent geërodeerd. Verdienden we in 2018 nog 26 miljard in de sector, is dat dit jaar nog maar 10 miljard. En de pijn is nog lang niet voorbij. Want doordat Chinese import steeds populairder wordt, kan de balans volgend jaar al negatief worden.

Dit heeft alles te maken met EV’s en batterijen. De Chinezen hebben de switch naar EV’s gezien als de ideale mogelijkheid om een voet tussen de deur van de oh zo conservatieve auto industrie te krijgen. Zoals bekend koopt het regime van Xi Jinping overal mijnen op en zijn er ongeveer 498 fabrikanten van elektrische Chinese auto’s. Maar ook de Zuid-Koreanen eten ons de kaas van het brood. Samsung, Hyundai en LG zijn groot op het gebied van accu’s. De machtige Duitse auto industrie daarentegen verliest steeds meer marktaandeel wereldwijd.

We kunnen dus de Partysquad vast aanzetten, want we gaan helemaal naar de kloten…helemaal naar de kloten…Gelukkig hebben we in Nederland nog de superieure landbouwsector om voor een beetje export te zorgen voor onze handelsbalans. Want als je op een gegeven moment alles moet importeren ga je…helemaaaaaal naar de…