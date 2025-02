Eurostar: duurder dan de auto, maar is de trein wel sneller?

Wat is het verschil in tijd en prijs tussen het reizen met de auto en de Eurostar naar Londen?

Wie graag een tripje naar Londen maakt, heeft een aantal mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld vanaf Schiphol of Eindhoven Airport vliegen naar Heathrow. Daarnaast kun je gewoon met de auto Het Kanaal oversteken of de Eurostar pakken. Kies je voor de Eurostar, dan heb je sinds vandaag een wat kortere reistijd.

Treinreizigers hoeven niet meer over te stappen in Brussel. De paspoortcontrole gebeurt vanaf maandag 10 februari weer op Amsterdam Centraal Station in de Amstelpassage. Daar is de UK terminal opgefrist. Voor wie vaker deze trein pakt is er minder leuk nieuws. Eind maart tot eind april gaat de terminal alweer dicht door werkzaamheden van ProRail. Je moet dan dus een maandje weer uitstappen in Brussel.

Eurostar is duurder dan de auto

Wie nu een ticket bestelt voor een enkele reis met de Eurostar van Amsterdam naar Londen, is minimaal € 247 kwijt. Je moet daar nog wel de reiskosten van jouw huis naar het station van de hoofdstad meenemen. Daar later meer over. Ga je met de auto naar het station, dan komen er uiteraard ook nog parkeerkosten bovenop.

En met de auto?

Ik ga er even vanuit dat je al een auto hebt als je met de auto naar Londen wilt gaan. Ik zou daar ook nog allerlei kosten aan kunnen hangen, maar reken jij maar even de gemiddelde afschrijving, verzekering, onderhoud uit voor de tijd dat je naar Londen gaat. Dus, wat ben je voor reis zelf allemaal kwijt?

Voor dit voorbeeld gaan we er even vanuit dat je een benzineauto hebt de 1 op 15 verbruikt. Omdat de trein ook vertrekt vanuit de hoofdstad, beginnen we de autoreis ook vanuit Amsterdam.

Van Amsterdam naar Calais ben je dan volgens de ANWB € 48,95 aan benzine kwijt. Voor je richting Engeland gaat, is het handig om alvast een vignet te scoren. Die kost nog eens minimaal € 18,03 voor een enkele reis. Vervolgens koop je een ticket voor de Eurotunnel Le Shuttle. Dit kaartje kost minimaal € 71,- (afhankelijk van hoelang je in Londen blijft). Daarna kom je aan in Folkestone en moet je nog naar Londen rijden. Dat kost nog eens € 15,09 aan brandstof. Hou tot slot rekening met de emissiezones in Londen.

Blijf je netjes buiten de (U)LEZ-zones, dan ben je in totaal € 153,04 kwijt voor een enkele reis vanuit Amsterdam naar Londen.

Wanneer is de Eurostar sneller dan de auto?

De Eurostar doet er vanaf Amsterdam ongeveer 3 uur en 20 minuten over nu je niet meer hoeft uit te stappen in Brussel. Dat is in de basis een stuk sneller dan met de auto. Alleen al van Amsterdam naar Calais ben je dik 4 uur kwijt. Vervolgens sta je 35 minuten op de trein naar Engeland en ben je vanaf Folkestone tot Londen zo’n drie uur kwijt. In totaal dus bijna 8 uur kwijt.

Dat geldt dus voor Amsterdammers. Wie bijvoorbeeld vanuit Breda vertrekt, wint al ruim een uur reistijd terug door de ligging, maar ook dan kom je niet in de buurt van de 3 uur en 20 minuten van de Eurostar.

Kortom: ja, de Eurostar is wat duurder dan met de auto naar Londen, maar je bent er wel een stuk sneller. En als je niet goed oplet, is de auto nog duurder ook. Zeker als je een paar flink het gaspedaal intrapt.