Nederlanders willen massaal af van ”twee biertjes mag”-regel

De Nederlandse bevolking wil zwaardere straffen voor mensen die rijden onder invloed van alcohol en andere drugs.

Afgelopen weekend was het weer raak. Een man die onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur kroop, botste met zijn EV op hoge snelheid tegen een stilstaande auto bij een benzinepomp. Je begrijpt hoe erg je van het padje bent als je met hoge snelheid komt aanzetten bij een pomp, laat staan met een elektrische auto. Gelukkig zat de eigenaar van de stilstaande auto op het moment van de botsing niet in de auto. En zo zijn er jaarlijks nog veel meer ongelukken met beschonken bestuurders.

Volgens Fonds Slachtofferhulp komen er ieder jaar tussen de 75 en 140 mensen om het leven vanwege alcoholgebruik in het verkeer. Duizenden andere raken gewond. Zelfs als het jou niet overkomt, betaal je alsnog mee aan de schade die dronken bestuurders aanrichten. De maatschappelijke kosten van aan alcohol gerelateerde verkeersongevallen worden geschat op 653 miljoen tot 1,4 miljard euro per jaar.

De Nederlandse mening

Tijd voor verandering dus. Dat vindt ook de Nederlandse bevolking. Fonds Slachtofferhulp liet Ipsos I&O onderzoek doen naar de mening van Nederlanders en de verschillende straffen die hangen aan het rijden onder invloed. Het volk is duidelijk: pak alcoholgebruik in het verkeer harder aan!

73 procent van de respondenten is vóór een zerotolerance beleid. Dat betekent dat de huidige limiet van 0,5 promille voor ervaren bestuurders naar 0,0 promille gaat. Dat geldt voor automobilisten, maar ook voor motoren en zelfs voor bestuurders van fatbikes.

Strengere straffen voor rijden onder invloed

De respondenten willen vooral dat veelplegers aangepakt worden. 89 procent vindt dat als je binnen twee jaar tijd, drie keer wordt gepakt, je je rijbewijs moet inleveren. Vier op de tien vindt een boete gepast en ongeveer 20 procent wil zelfs straffen middels een nachtje in de cel voor rijden onder invloed.

Daarnaast is de overgrote meerderheid voor het invoeren van een alcoholslot voor veelplegers. Dit apparaat meet het alcoholgehalte in de adem van de bestuurder en voorkomt dat de auto start als deze boven de toegestane limiet zit. 43 procent vindt dat als je één keer over de schreef gaat, je al zo’n slot moet krijgen.

Rijbewijs scannen voor het starten

Stel dat een veelpleger zijn rijbewijs moet inleveren, hoe voorkom je dan dat hij alsnog achter het stuur kruipt? Hiervoor dient de rijbewijsscan. Voordat je de auto kunt starten, moet je eerst je rijbewijs scannen. 79 procent is voor dit idee. Dan zal de scan wel hufterproof moeten zijn. Zo moet je er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet het rijbewijs van een ander kunt gebruiken.

Fonds Slachtofferhulp roept de Nederlandse overheid op de onderzoeksresultaten in te zien en actie te ondernemen. Het fonds verzoekt de beleidsmakers om ”effectieve maatregelen tegen alcoholgebruik in het verkeer, zoals een alcoholslot, zo snel mogelijk in te voeren.”