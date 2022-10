Verstappen gaf de Vries goede raad om stoeltje te scoren

Verstappen gaf de Vries wat goede raad om een stoeltje bij Red Bull binnen te tikken.

Het hing al enige tijd in de lucht, maar vanaf vandaag is het officieel: volgend jaar rijden er voor het eerst sinds 2006 weer twee Nederlanders in de Formule 1. Wat een ongekende weelde, voor de toch al zo withete autosport in Nederland. De Vries zegt zijn banden met Mercedes gedag voor een plekje in de stal bij Red Bull. (Nog) niet om naast Max Verstappen plaats te nemen bij Red Bull Racing, maar om Yuki Tsunoda te vergezellen bij Alpha Tauri.

Wat niet is, kan echter nog komen. Stel nou dat Nyck volgend jaar Yuki vermorzelt en Perez wisselvallig blijft…Poaaah…Dan zouden we voor het eerst sinds Christijan Albers en Harald Pricklybush misschien zelfs twee Nederlanders in hetzelfde team kunnen krijgen!

Nu weten we natuurlijk allemaal dat Christijan en Harald niet de beste vrienden waren. De eerste vond dat de laatste niet hard genoeg werkte, te veel bezig was met de media en te langzaam was. De laatste vond dat de eerste een beetje een kort drieletterig palindroom was.

Max en Nyck zijn echter wel buddy-buddy. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat de twee (nog) geen teamgenoten zijn natuurlijk. Hoe dan ook is de bromance voorlopig echt. Nyck gaf al aan dat Max een goed woordje voor hem gedaan. Max relativeert dat, maar zegt wel dat ‘ie Nyck goede raad heeft gegeven na de race in Monza:

Op maandag is Helmut waarschijnlijk nog enthousiast van de race op zondag, dus het was het goede moment. Helmut is het type dat als hij iets mooi vindt, iemand in de auto durft te zetten terwijl andere teams misschien wat voorzichtiger zijn. Het is geweldig nieuws. We zijn ook goede vrienden. Max Verstappen, vertelt je over zijn beeeeesssst friend

Tevens denkt onze held Max dat elke resterende twijfel over de kwaliteiten van Nyck na de Grand Prix in Monza wel van de baan waren. In die ene race, sloopte de 27-jarige eigenhandig de F1 carrière van Nicolas Latifi:

Na Monza was er echter ook eigenlijk sowieso geen discussie meer, denk ik. Max Verstappen, denkt dat men zonder zijn advies ook wel voor Nyck was gegaan

Naysayers als Sjaak Nieuwstad zijn iets minder enthousiast over twee Nederlanders binnen dezelfde stal. Maar ach, laat die oude zeurneus maar zeuren. Denk jij dat Nyck volgend jaar Yuki verslaat? Laat het weten, in de comments!