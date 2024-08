EV bobo’s willen dat je stopt tot 100% te laden

Bij een accu van 85% moet je opzouten bij de laadpaal.

De elektrische auto snel opladen doe je het beste tot 80 procent. Zeker als je wacht bij de snellader kun je maar beter gewoon gaan rijden. Die laatste 20 procent verloopt tergend traag, zelfs aan een snellader ja.

elektrische auto opladen tot 80 of 85%? Daarna wegwezen!

Toch zijn er EV-rijders die graag nog die 20 procent meepakken. Range anxiety en zo. Dat vinden ze bij de EV bobo’s Electrify America niet leuk. Deze aanbieder van snelladers in de Verenigde Staten doet een massale oproep. Opzouten met je elektrische auto wanneer deze 80 procent geladen is en niet wachten tot 100 procent.

Robert Barrosa, president Electrify America, geeft zelfs aan tegenover CNN dat zijn bedrijf gaat ingrijpen. Er komt een laadlimiet van 85 procent bij de snellader. Vervolgens krijgen mensen 10 minuten de tijd om hun elektrische auto weg te halen. Doen ze dit niet gaat er een timer lopen van 40 dollarcent per minuut. Met deze ‘straf’ denken EV-rijders wel twee keer na om te blijven staan bij de snellader.

Barrosa doet dit naar eigen zeggen om de flow erin te houden. Op dit moment is er in de Verenigde Staten nog geen sprake van massale drukte bij de snelladers van Electrify America. Maar wat niet is kan nog komen. Het eerste probleem is dat er drukte vormt als er figuren zijn die van 85 tot 100 procent willen laden.

Doorgewinterde EV-rijders weten echt wel dat ze bij 80 procent beter kunnen stoppen met het opladen van de elektrische auto. Zeker in Nederland. Kom jij iemand tegen die bij de Fastned tot 100 procent aan het laden is? De kans lijkt me heel klein. Mocht dit wel zo zijn en er vormt een wachtrij voel je dan niet te bescheiden om te vragen of deze persoon vriendelijk doch dringend kan doorrijden. Krijg je leuke discussies van bij de snellader. Lekker man.