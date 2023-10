Overheid gaat zich er hard voor maken dat je overal kunt laden

Een dekkend laadnetwerk voor elektrische auto’s in Nederland.

Klinkt goed! En de Nederlandse overheid gaat er ook voor. Dat is bekend geworden tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit. Op deze conferentie is een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur getekend door onder andere Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen in samenwerking met de provincies en gemeenten.

Dekkend laadnetwerk elektrische auto’s

Doel van deze overeenkomst is een landelijk dekkend laadnetwerk voor al het elektrisch vervoer in Nederland. Overheden, netbeheerders, kennisinstellingen en belangenorganisaties werken samen om dit voor elkaar te krijgen. De vernieuwde en getekende samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2030.

Als je kijkt naar andere Europese landen, zoals onze buurlanden België en Duitsland, is het laadnetwerk in Nederland uitstekend voor elkaar. Maar dat is zeker nog niet overal zo. In de randstad heb je weinig klagen. Daarbuiten kan het soms al echt zoeken zijn naar een (snel)lader. Zeker in een wat meer afgelegen provincie als Zeeland is het niet zo vanzelfsprekend om een lader te vinden.

Op dat vlak zijn er nog genoeg verbeteringen te behalen. Ook moet de dekking voldoende zijn voor het toenemende aantal elektrische auto’s. Het is natuurlijk leuk dat er een snellader in de buurt van je route ligt, maar als hier al 5 EV’s staan moet jij wachten. En dat is toch vaak langer dan 10 minuten. Dan is het wel zo fijn als je door kunt rijden naar een snellader een paar kilometer verderop waar wel een plekje is.

De samenwerkingsovereenkomst heeft een interessant uitgangspunt het opladen van je elektrische auto moet net zo gemakkelijk zijn als het opladen van je smartphone. Dat klinkt als een grote ambitie. Nederland telt sinds 1 september 2023 bijna 590.000 laadpunten. Dat moeten er dus nog veel meer worden om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.