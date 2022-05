EV is dus duurder op afschrijving en verzekering

Iedereen moet aan de stekker van de overheid, maar dan ben je dus wel duurder uit op het gebied van zowel afschrijving als verzekering.

Zo blijkt uit onderzoek van financiële vergelijkingssite Geld.nl. Stap je over van benzine naar volledig elektrisch, dan gaat de premie van je autoverzekering gemiddeld 230 euro per jaar omhoog en is de EV duurder.

Verzekering fors duurder

De site onderzocht acht verschillende elektrische auto’s, zowel nieuw als tweedehands. Daar tegenover zette het onderzoek vergelijkbare benzineauto’s. De conclusie is dat de maandpremie van een elektrische auto zo’n 10 tot 25 euro per maand duurder is dan een vergelijkbare auto op benzine. Per jaar is dit dus 120 tot 300 euro. Zo zie je meteen dan even rondshoppen voor je verzekering loont, kan flink knake schelen.

Afschrijving hoger

De aanschafprijs van een elektrische auto ligt flink hoger dan die van een vergelijkbare benzineauto. Met een hogere aanschafprijs gaan de absolute bedragen qua afschrijving ook hoger zijn. Daarnaast is de vraag nog altijd wat de prijzen van een tweedehands EV op termijn gaan doen. De actieradius van nieuwe EV’s groeit steeds harder en blijft de vraag naar het huidige aanbod op de occasionmarkt dan gelijk. De tijd moet dat gaan leren.

Onderhoud en brandstof

Qua onderhoud en banden maakt het niet zoveel uit. Een elektrische auto is flink zwaarder dan een benzine variant door het zware accupakket, dus de banden en remmen slijten misschien wat harder, maar dat is dan weer in balans met alle draaiende onderdelen van een benzineauto.

De brandstof is veel duurder voor een benzineauto en je betaalt voor je elektrische auto tot 2025 geen wegenbelasting. Als hier verandering in komt maakt het wat kosten betreft waarschijnlijk niet veel meer uit of je op benzine of elektriciteit rijdt. Door het gewicht van een EV zal de belasting niet mild zijn. Goed kijken naar de kosten dus.

Voor nu kan elektrisch rijden zeker nog goedkoper zijn, al moet je dan volgens Geld.nl wel rekening houden met een hogere verzekeringspremie. Zolang de elektrische auto wegenbelastingvrij is en opladen goedkoper dan tanken slaat de balans nog wel door naar de EV, maar goed rekenen blijft dus het devies.