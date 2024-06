Delfts blauwe GT3 RS viert 75 jaar Porsche Nederland

Wat krijg je als je Porsche met Delfts blauw combineert? Porschelein!

We hebben al diverse speciale 911’s gehad met een Nederlands tintje. Helaas is dat tintje meestal grijs. De 997 Porsche Centrum Gelderland Edition was bijvoorbeeld grijs, net als de 991 Targa Alex Edition. Maar nu is er eindelijk een Nederlandse 911 die een beetje opvalt.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Nederland heeft Porsche Centrum Gelderland een GT3 RS uitgevoerd in Delfts Blauw. Kijk, dat is tenminste uniek. Helaas is het slechts een wrap, het is dus geen Art Car waarbij er 88 uur aan de lak is besteed. Maar alsnog een leuk idee, leuk uitgevoerd.

De aanleiding voor deze speciaal uitgedoste GT3 RS is dus het feit dat Porsche alweer 75 jaar actief is in Nederland. In 1949 begon een zekere Ben Pon met het importeren van Porsches, slechts één jaar nadat de 356 in productie ging. Daarmee is Porsche Nederland ’s werelds oudste Porsche-importeur.

Zoiets mag natuurlijk wel gevierd worden. Zo was er in Move Amsterdam een Porsche-speciale expositie. En Porsche Centrum Gelderland doet nu dus een duit in het zakje met deze Delfts Blauwe GT3 RS. Wat ondergetekende betreft is ‘ie geslaagd, maar schroom niet om je eigen mening te delen over deze GT3 RS met een Nederlands thema.