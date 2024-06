Nieuwe verbrandingsmotor Toyota maakt EV overbodig

De nieuwe verbrandingsmotor van Toyota moet zorgen voor een revolutie.

We laaien de hele EV of benzine discussie weer eventjes op. Ondanks dat de elektromotor de laatste tijd enorme stappen heeft gemaakt, zijn er nog altijd mensen sceptisch zijn over een efficiënte, snelle en comfortabele auto zonder trillingen, geluid of directe uitstoot. Sommige autofabrikanten hebben hun keuze gemaakt en zijn gestopt met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren.

In sommige gevallen legt men de focus op hybride om daarna vol voor elektrisch te kunnen gaan. Een van de merken die het een beetje (te) rustig aan doet, is Toyota. Dat merk verkoopt nu voornamelijk auto’s met benzinemotor of reguliere hybrides. Er zijn een paar PHEV’s (zoals de RAV 4) en een enkele elektrische auto.

Toyota ziet potentie verbrandingsmotor

Volgens Toyota is er namelijk nog heel erg veel potentie met de verbrandingsmotor. Toyota’s CTO Hiroki Nakajima noemt de nieuwe benzinemotoren van Toyota een absolute gamechanger . Dat zegt Nakajima in een interview met Automotive News. Volgens de CTO komt dat mede door de Toyota Mirai.

De waterstofauto komt nog niet helemaal van de grond, maar Toyota heeft enorm veel geleerd op het gebied van hitte management en thermische efficiency. Volgens de technische man van Toyota kan het rendement van een benzinemotor nog veel beter, tot wel 40%!

Kleiner, zuiniger (maar dan wel betrouwbaar)

Helaas zegt hij er niet bij HOE ze dat gaan doen, want het is een schitterend percentage. Toyota kan hierdoor kleinere motoren bouwen (2.4 liter kan naar 2.0 liter) die sterker én zuiniger zijn. Nu hebben we dat vaker gehoord, maar het is nu dan wel (hopelijk) met de roemruchte Toyota-betrouwbaarheid.

Een andere manier waardoor de motoren revolutionair zijn, is omdat ze een veel kortere drijfstang hebben. Daardoor kan de motor ook veel lager en compacter worden. Dit zorgt ervoor dat de Toyota’s met deze motoren een veel lagere neus kunnen hebben en dus minder weerstand hebben (en dus zuiniger zijn). Nu zullen er mensen zijn die zeggen: maar dan heeft zo’n motor veel minder koppel en dat klopt helemaal, maar volgens Toyota compenseert de geïntregeerde elektromotor dat koppeltekort.

Ruimte ontwikkeling verbrandingsmotor Toyota

De verbrandingsmotoren van Toyota die de EV overbodig moeten maken lopen niet allemaal op benzine. Of beter gezegd, niet zozeer op benzine. De motoren worden dusdanig ontwikkeld dat ze ook kunnen lopen op biobrandstoffen, waterstof en synthetische brandstof.

Subaru werkt nauw samen met Toyota op het gebied van motoren en was ook aanwezig.

Het nieuws wordt beter en beter, want Nakajima weet ook te vertellen dat er bij deze nieuwe motorengeneratie er ook nog enorm veel ruimte is voor doorontwikkeling. Dus de plofmotor hoeven we in dit geval voorlopig niet gedag te zeggen.

Enfin, de gehele video kun je hier bekijken:

Fotocredits header: documentaire van een JDM-specialist door Universal Studios.

