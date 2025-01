Waarom je je EV misschien niet kunt opladen door de waterstand

Door de waterstand werden 190 laadpalen in Nederland op non-actief gezet.

Aan het eind van vorig jaar stonden er 4.131 plekken in Nederland waar je een benzineauto kunt tanken. Volgens onderzoekers zijn dit er over vijf tot tien jaar nog maar 2.000. Daar hebben we het een andere keer nog wel over. Met ruim 4.000 tankstations heb je behoorlijk wat vrijheid in het waar en wanneer je wilt tanken.

Die vrijheid hebben EV-rijders niet altijd. Zeker niet wanneer de waterstand laag is. Hoe dat precies zit, legt Vattenfall uit aan het Brabants Dagblad. In de regionale krant valt te lezen dat Vattenfall expres 190 laadpalen voor elektrische auto’s uitzette in die provincie. Toch knap vervelend voor de EV-rijders in de buurt die geen thuislader hebben. Een alternatief is je EV aan het stopcontact hangen, wat zeker niet ideaal is. Je stroomverbruik gaat er flink van omhoog (en dus ook de energiekosten) en het opladen duurt een eeuwigheid.

Reden voor het uitzetten van de laadpalen

Een woordvoerder van het energiebedrijf legt aan de Brabantse krant uit waarom de laadpalen worden uitgezet. Het heeft alles te maken met de waterstand. Iedere paal heeft een eigen aardpen. Dit kun je zien als de aardlekschakelaar van de laadpaal. Als deze pen het grondwater raakt, krijg je een lage weerstand.

Het liefst heeft Vattenfall een lage weerstand. Hoe lager de weerstand, des te beter geleidt het materiaal stroom. Maar dat werkt dus ook de andere kant op: hoe meer weerstand, hoe moeilijker het is om aan stroom te komen. Wanneer vervolgens het grondwaterpeil zakt, kan het voor komen dat de pen niet langer het water aanraakt. Dan stijgt de weerstand dus ook weer.

Op dat moment kijkt Vattenfall naar zijn eigen protocollen. Het bedrijf heeft een zogenoemde Vattenfall-norm. Wanneer de weerstand hoger is dan deze norm, haalt het bedrijf tijdelijk de stekker uit de palen. Dat komt niet alleen doordat de pin dan minder goed stroom geleid, maar ook doordat er storingen kunnen optreden bij een hoge weerstand.

Bij een te lage waterstand (en dus een hoge weerstand) worden de laadpalen net zolang uitgezet totdat er een monteur langskomt om de pin dieper in de grond te slaan. Vattenfall vertelt aan het Brabants Dagblad dat het probleem werd gevonden bij een jaarlijkse keuring. Het zou niet zo vaak voorkomen.

