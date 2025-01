Krijgt de nieuwe Macan tóch een verbrandingsmotor?

Nu de Taycan-verkopen ingestort zijn, is Porsche koortsachtig aan het nadenken over een plan B voor de Macan.

Eerder deze week kregen we Porsches verkoopcijfers van 2024 binnen. De verkopen waren met 3% gedaald, maar dat is geen reden tot paniek. Wat Porsche waarschijnlijk wél zorgen baart is het feit dat de Taycan-verkopen gehalveerd zijn. Wat betekent dit voor de Macan?

De Macan is een belangrijke steunpilaar voor Porsche, maar in Europa is die alleen nog maar als EV leverbaar. Elders wordt de oude Macan nog wel geleverd, met verbrandingsmotor dus. Toch zullen de verkopen een flinke klap krijgen als de elektrische Macan maar mondjesmaat verkoopt.

De verkopen van de Macan zijn vorig jaar al met 5% gedaald, maar het is nog een beetje vroeg om daar conclusies aan te verbinden. De elektrische Macan werd in september pas gelanceerd en Porsche zit nu in een overgangsfase.

Er wordt in Stuttgart echter al nagedacht over een plan B. Porsche CFO Lutz Meschke zegt dat er gekeken wordt of elektrische modellen alsnog van een verbrandingsmotor voorzien kunnen worden. Volgens insiders wordt ook een Macan met verbrandingsmotor overwogen, zo meldt Autocar.

De Macan staat op het PPE-platform, waarbij de laatste letter staat voor – je raadt het al – Electric. Dit is dus een ‘dedicated’ platform voor EV’s, waar je niet zomaar een benzinemotor in kunt lepelen. Het is dus de vraag wat er überhaupt mogelijk is.

Misschien is het dan nog wel makkelijk om de oude Macan te laden voldoen aan de nieuwe cybersecurityregels van de EU. Dat is namelijk de reden dat dit model buiten Europa nog wel gevoerd wordt en hier niet.

Bron: Autocar