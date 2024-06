Tesla blaast 50 kaarsjes uit in Nederland!

Tesla heeft een mooie mijlpaal bereikt in Nederland.

Zeg je snelladen met je Tesla, zeg je Supercharger. En je kunt er ook terecht met auto’s van andere merken. Geen excuus om het niet eens uit te proberen. Als Tesla-eigenaar ben je bovendien het voordeligst uit en haal je de beste laadsnelheden bij de eigen laadpalen van het land.

Tesla Supercharger in Nederland

In Europa en Amerika heeft Tesla een uitstekend uitgerold laadnetwerk. Zo zijn er dik 1.200 van deze laders te vinden in Europa. Wereldwijd zijn er meer dan 15.000 Superchargers. Zoomen we in dan hebben we in Nederland helemaal niets te klagen. Dat brengt ons bij het feestje van vandaag. Tesla heeft de 50ste Supercharger in ons land geopend.

De nieuwste locatie is in Almere en betreft een snelle V4 Supercharger. 20 CCS-snelladers staan tot je beschikking met een huidige pieksnelheid van 250 kW per paal. De hardware van de V4 Supercharger is echter klaar voor 350 kW. Daarmee hebben ze overigens niet de allersnelste laders, Fastned heeft laders in Nederland met een vermogen van 400 kW.

De beste dekking is te vinden in de Randstad, maar vergis je niet. Het aantal Tesla Superchargers in Nederland heeft een prima verdeling gekregen. Van Groningen tot Zwolle en van ’s Hertogenbosch tot Roermond. Het is inderdaad wel zo dat je vaak op of in buurt van steden bent aangewezen. Tot zijn er ook Superchargers te vinden op Texel en Terschelling.

Over superchargen gesproken. Om de verkopen van de Tesla Model Y op te krikken geeft het merk tijdelijk 20.000 kilometer laadcredit bij de Supercharger weg bij aanschaf van dit elektrische model. Dat zijn toch behoorlijk wat gratis kilometers rijden. Daar staat dan wel de afschrijving van een nieuwe elektrische auto tegenover. Een rekensommetje is wel nodig om uit te vogelen of deze actie rendabel genoeg is voor je persoonlijke situatie. De actie is eerder deze maand gestart en loopt dit weekend af.