‘EV subsidie positief voor private lease’

Want subsidie maakt het goedkoper..

De particuliere markt loopt nog niet echt warm voor elektrische voertuigen. Een belangrijke reden daarvoor is het grote prijsverschil ten opzichte van de auto’s met een conventionele motor. Het voordeel ging vanuit de overheid tot nu toe vooral naar zakelijke rijders. Nu kunnen ook particulieren een subsidie van 4.000 euro op een nieuwe auto verwachten. De subsidie die vanaf 1 juli in zal gaan zorgt vooral voor een groei in het aantal private lease auto’s.

Dat zegt Rico Luman (ING-sectoreconoom automotive) in een gesprek met BNR. Een elektrische auto is duurder ten opzichte van een auto met een conventionele verbrandingsmotor. Volgens Luman merk je dit prijsverschil veel minder als je dit per maand betaald. Hij denkt daarom ook dat veel particuliere klanten hun elektrische auto zullen gaan private leasen. Er komen ook steeds meer goedkopere elektrische auto’s op de markt zoals de Seat Mii Electric, Renault Zoe en de Smart EQ. De subsidie van 4.000 euro zal over de looptijd van het private lease contract het maandbedrag nog meer drukken. Volgens Luman is elektrisch rijden voor de particuliere rijder vooral interessant als jouw route niet te lang is. Bedankt voor die eye-opener..

Rico Luman: “Nederlander is nog steeds een occasion georiënteerde koper.” Mocht je liever voor een tweedehands EV gaan ontvang je 2.000 euro subsidie. In het verleden gingen occasions vaak naar het buitenland, hierdoor is het aanbod dun. Het is wachten op ex-leaseauto’s. Met de subsidie probeert de overheid de gebruikte EV’s binnen de landgrenzen te houden.

Luman vraagt zich af of de subsidie een vastgesteld bedrag is en of hoe het afloopschema gaat lopen. Er is namelijk al bekend dat de subsidie niet door blijft lopen.Tot nu toe blijft het bij bronnen van RTL en is het afwachten wat de overheid te melden heeft.

Buiten de hogere aanschafprijs van een EV is het ook aftasten wat de restwaarde over een aantal jaar is. Met een private lease hoef je je geen zorgen te maken over dit risico. Denk jij dat de subsidie veel mensen over de streep gaat trekken?