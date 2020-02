Flinke subsidie voor particuliere EV-koper

Liberale gedachte, om je te bemoeien met de markt?

De elektrische auto wordt flink gesubsidieerd, maar nog niet voldoende. EV-rijders betalen (nog) geen motorrijtuigenbelasting en geen BPM. Dan zijn er nog vele zakelijke voordelen. Denk aan een lage bijtelling of diverse interessante regelingen als ‘m op je eigen zaak zet.

Buiten de boot

De particuliere autokoper viel hierbij een beetje buiten de boot. Aan de ene kant ook logisch, want de zakelijke markt is enorm belangrijk voor de afname van nieuwe auto’s. Maar daar gaat binnenkort verandering in komen. Bronnen hebben aan RTL Nieuws gemeld dat diverse auto- en milieuclubs afspraken hebben gemaakt met de Minister van Milieu, Stientje van Veldhoven.

4.000 euro

Particuliere kopers van een nieuwe auto krijgen namelijk korting. Deze korting bedraagt 4.000 euro. Dit geldt alleen als de nieuwprijs van de auto onder de 45.000 euro zit. Voorheen was dat erg lastig, met met auto’s als de Peugeot 208, Hyundai Ioniq en Nissan Leaf is er intussen best wat aanbod. Ook staan er nog een hele hoop elektrische auto’s op komst.

Subsidie occasions

Er is ook gedacht aan tweedehands elektrische auto’s. Bij deze krijg je namelijk 2.000 euro van het aankoopbedrag terug. Omwille van fraude wordt de subsidie alleen maar verstrekt als de elektrische auto is aangeschaft via de ‘vakhandel’. De regeling tussen particulieren is dus niet mogelijk.

Afbouwen

Om het succes van deze regeling direct aan te pakken, is er nu al meteen bekend gemaakt dat men de subsidie gaat afbouwen. Het is in elk geval duidelijk van te voren aangegeven. De reden is dat de elektrische auto tegen die tijd beter vertegenwoordigd is en minder subsidie behoeft om aan de man gebracht te worden.

Klimaatakkoord

De subsidies zijn een resultaat van het klimaatakkoord. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de regeling al per januari 2020 was ingegaan. Dit werd uitgesteld, omdat de plannen nog met de belangenverenigingen besproken moesten worden. Meer details over de nieuwe subsidieregeling worden nog bekend gemaakt door de minister. Wel is bekend dat de regeling ingaat van 1 juli 2020.

Bij ons is dan bekend dat er tot 1 juli nauwelijks occasion EV’s verkocht gaan worden en dat de handelaren in gebruikte auto’s de prijzen zullen verhogen na 1 juli 2020.