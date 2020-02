Porsche Super Bowl commercial: achter de schermen

En dat is met een rijdend museum, drones met een topsnelheid van 160 km/u en deze coureurs indrukwekkend te noemen!

De Super Bowl, de Amerikaanse Footballfinale, wordt gezien als het belangrijkste sportevenement van de VS. De wedstrijd is vaak het best bekeken programma van het jaar in de VS. Niet gek dat Porsche dit jaar flink uitpakte met een gave commercial. Al noem ik het liever een 2,5 minuut durende film, want commercial zou namelijk een understatement zijn. Porsche heeft namelijk behoorlijk wat uit de kast -of het museum- gehaald voor de Super Bowl special.

De eerste Super Bowl commercial van Porsche stamt uit 1997, maar dit jaar is Porsche terug met de tweede. En een comeback moet groots zal Porsche gedacht hebben. Al eerder viel ons op dat Porsche de 992 GT3 onthulde in de minifilm. Deze commercial werd opgenomen in november 2019 door een team van maar liefst 150 mensen.

Negen iconische Porsches achtervolgden de nieuwe elektrische Taycan, het middelpunt van de commercial. Veel van de getoonde Porsches werden uit het Porsche museum gehaald. Voor Alexander Klein, het hoofd van de voertuigen uit het museum, lag dan ook een belangrijke taak klaar. Zo moesten de oudjes ineens voorzien worden van winterbanden om de met sneeuw bedekte wegen van het Zwarte Woud aan te kunnen. Ook de 917 K moest geschikt gemaakt worden om Lars Kern, fabrieksrijder van Porsche, midden in de nacht door Stuttgart te laten scheuren. De stoet Porsches ging al driftend over de Porsche-rotonde in Zuffenhause. Goed nieuws voor liefhebbers van de klassieke Porsches: de auto’s zijn origineel gebleven.

Behalve de auto’s zijn ook de filmtechnieken bijzonder te noemen. De Porsche Diesel Standard 218, die overigens de rest niet kan bijhouden, wordt gefilmd door een camerakraan gemonteerd op een Porsche Cayenne. Er filmen tot wel 4 camera’s tegelijk en twee drones met een topsnelheid van 160 km/u deden de luchtopnames. Dit alles onder leiding van regisseur Wayne McClammy, welke ook niet de minste is.

Porsche heeft nu ook de ‘Behind the scenes’ van deze indrukwekkende commercial live gezet. De minifilm is naar mijn idee indrukwekkender dan de trailer van Fast and Furious, wat vind jij?