Frauduleuze startup Nikola is eindelijk failliet

Het doek is nu echt gevallen voor het wannabe-Tesla.

EV-startup Nikola dacht mooi mee te liften op het succes van Tesla, door hun merk naar dezelfde persoon te vernoemen. Dat is helaas niet gelukt. Ze wisten er al snel een puinhoop van te maken en kwamen alleen nog maar negatief in het nieuws. Het enige wat nog ontbrak was een faillissement. Nu is het dan eindelijk zover.

Nikola werd opgericht in 2016 en hun eerste wapenfeit was een vrachtwagen op waterstof. Dit leverde meteen een ruzie op met Tesla. Zij spanden een rechtszaak aan omdat de vrachtwagen te veel zou lijken op de Tesla Semi. Die er overigens ook nog steeds niet is, maar dat terzijde.

In 2020 presenteerde Nikola ook een auto: een elektrische pick-up die zowel aan de stekker kon als aan de waterstofpomp. Deze zou samen met GM ontwikkeld worden. Datzelfde jaar kwam Nikola echter in opspraak: in een rapport werd de start-up beschuldigd van leugen en bedrog. Ze zouden onder meer een vrachtwagen heuvelaf hebben laten rijden om de schijn te wekken dat het een rijdend prototype was.

Het bleek inderdaad veel gebakken lucht: oprichter Trevor Milton – die in 2020 al opstapte – werd in 2022 veroordeeld voor fraude. Hij bleek inderdaad alles aan elkaar gelogen te hebben en werd veroordeeld tot vier jaar cel en een boete van 1 miljoen dollar. Dat laatste is een lachertje, maar hij moet ook 165 miljoen betalen aan Nikola.

Dat bedrag heeft Nikola niet kunnen redden, want de toko is nu dus failliet. Overigens hebben ze wel daadwerkelijk voertuigen geproduceerd: vorig jaar rolde de 300ste waterstoftruck van de band. Maar dit aantal gaat dus niet verder oplopen.