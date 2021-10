Hogere laadtarieven bij Fastned niet ondenkbaar

Het opladen van de elektrische auto kan fors duurder worden, gezien de huidige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld met hogere laadtarieven bij onder andere Fastned.

Dat de gas- en elektriciteitsprijzen zijn gestegen is je vast niet ontgaan. Als je nog een contract hebt voor de komende jaren zit je gebakken. Wie een variabel contract heeft of binnenkort een nieuw contract moet afsluiten zal wel geconfronteerd worden met de stijgende prijzen. Als je een elektrische auto hebt ga je dit vanzelfsprekend ook merken, niet alleen thuis.

Thuis opladen, zeker in combinatie met zonnepanelen, is nog altijd het goedkoopst. De kloof tussen thuisladen en snelladen langs de snelweg kan wel kleiner worden met de stijgende energieprijzen. Behalve als aanbieders van snelladers meebewegen met die nieuwe prijzen. Dan zal snelladen nog prijziger worden. Vaak sluiten aanbieders een contract af voor de langere termijn als het gaat om de energieprijs. Het is echter niet ondenkbaar dat vroeg of laat je meer moet betalen voor het snelladen van je elektrische auto bij een snellader.

IONITY is een bekende aanbieder van snelladers langs de snelweg en in Nederland is Fastned ook een begrip. Daarover gesproken, Fastned heeft vandaag bekendgemaakt niet uit te sluiten dat de laadtarieven aangepast worden aan de hand van de ontwikkelingen op de markt.

Fastned laadtarieven

Fastned hanteert € 0,59 per kWh voor gasten en leden, of € 0,35 per kWh voor gold members. Die prijzen kunnen stijgen, al geeft het bedrijf geen indicatie wat de nieuwe laadtarieven dan kunnen worden.

De elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt zijn de afgelopen weken aanzienlijk gestegen. Fastned heeft zich gedeeltelijk ingedekt tegen deze stijging door de verkoop van HBE’s (Hernieuwbare Brandstofeenheden). Daarnaast heeft Fastned volledige controle over de verkoopprijs en wordt momenteel overwogen om te bewegen naar een meer dynamische prijs-strategie waarmee de fluctuaties op de Europese groothandelsmarkt voor elektriciteit beter gevolgd kunnen worden. Fastned

Kortom, niet alleen mensen met een auto op benzine of diesel voelen pijn aan de pomp. Particulieren met een elektrische auto gaan uiteindelijk ook meer betalen om kilometers te maken. In dit verhaal is de leaserijder met een tankpas of laadpas de lachende derde.