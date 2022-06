Everrati GT40: nep-geluid en nep-schakelen voor 800.000

De Everrati GT40 is heiligschennis. Maar wel heel mooi. En heel snel.

Op het internet zie je soms enorme pro-EV groepen en mensen die zeer anti-elektrisch zijn. Zoals je dat eigenlijk met alles hebt. Nu is het vaak wel zo gepast om te kijken naar het onderwerp in kwestie, in plaats van eerst automatisch je standpunt innemen.

De Hyundai Ioniq 5, Polestar 2 en Porsche Taycan zijn enorm goede auto’s, die ook de liefhebber kunnen aanspreken. Het is dus niet specifiek de aandrijving. Het dus afhankelijk wát voor auto elektrisch moet zijn. En een elektrische Ford GT40 slaat wat ons betreft helemaal nergens op. Collega @Loek behandelde de auto al eventjes, maar nu is de Everrati GT40 helemaal af!

Everrati GT40

Het is het laatste product van Everatti. Dat is een Brits bedrijf dat doet aan het populaire restomodden. In dit geval hebben ze samengewerkt met Superformance. Dat is een Zuid-Afrikaans bedrijf dat zich specialiseert in perfecte replica’s van Cobra’s en GT40‘s. Hun creaties zijn vaak mooier dan originele auto’s van Ford zelf.

Inplaats van een wild gorgelende V8, zijn er twee muisstille elektromotoren geplaatst. Dankzij een vermogen van 812 pk is de Everrati GT40 sneller dan het origineel. Van 0-100 km.u accelereren is in minder dan vier seconden achter de rug. De topsnelheid is ‘meer dan 200 km/u’. Eh, ja, daar ga je onwillekeurig toch vanuit met 800 pk.

De elektromotor haalt zijn energie uit een accupakket van 60 kWh. De accu’s zijn verwerkt onder de dorpels (die bij een GT40 enorm hoog zijn). Hierdoor kon Everrati het gewicht zo laag mogelijk plaatsen én tussen de assen in. Je kunt ermee – ahum – ‘snelladen’. De niet al te grote accu kan van 20 naar 80 procent in ‘slechts’ 45 minuten. De actieradius is slechts 201 km.

Laag gewicht

Dat is een bewuste keuze gewest van Everrati. Ten eerste is een Ford GT40 niet een auto waarmee je graag 1.000 km op een dag rijdt. Ten tweede om zo het gewicht een beetje laag te houden. En eerlijk is eerlijk, dat hebben ze uitstekend gedaan. De Everrati GT40 weegt namelijk slechts 1.340 kilogram. Volgens zijn makers is dat lichter dan een volgetankte GT40 die aan de start stond van Le Mans. Dat kan wel kloppen, die tanks waren enorm!

Dan het gimmick-gehalte van de Everrati GT40. Er zitten twee ‘sound generators’ in die 110 dB kunnen produceren. Er is – uiteraard – gekozen voor een V80geluid. Maar daar stopt de kunstmatige emotie niet. Je kan namelijk ook schakelen. Naast het geluid is de vermogensafgifte daarop afgestemd. Het doet verder niets en is hartstikke nep, maar wel veel beleving.

De kwaliteit van het product staat overigens buiten kijf. De auto is naast de EV-aandrijflijn opgebouwd uit originele of zo goed als originele onderdelen. Mede daardoor is de auto ook opgenomen in het Shelby GT40-register.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken op een hoop. Bestellen kan vanaf nu!