Zo hoog was aantal export occasions in 2021

Het aantal export occasions in 2021 is weer flink aan het stijgen.

In januari is het traditioneel het geval dat alle lijstjes en overzichten van het voorgaande jaar binnensijpelen. Sommige hebben we meteen binnen, op andere overzichten moeten we even wachten. Voor nu hebben we in elk geval een leuke voor je. Het gaat namelijk om het aantal occasions dat in 2021 werden geëxporteerd.

Aantal export occasions in 2021

Collega @rubenpriest kon jullie vanochtend vertellen hoeveel occasions werden geïmporteerd in 2021. Voor nu hebben we het aantal export occasions in 2021 voor je! Het exacte aantal is namelijk 310.382 exemplaren, zo meldt BOVAG. Dat is 13,5 procent meer dan het voorgaande jaar (2020), toen er 274.000 okazies de grens over gingen. Daarmee heeft Nederland bijna een record te pakken. In 2012 gingen namelijk 324.000 auto’s van Nederland naar het buitenland.

Veel diesels exit

Zijn er opmerkelijke dingen te melden? Uiteraard. Bijna de helft (49%, 1530.000 stuks) van de export-occasions had namelijk een benzinemotor, de andere 43,5 procent heeft een dieselmotor (135.000 stuks). Dit terwijl benzine qua nieuwverkopen een veel groter aandeel heeft. In Nederland is de diesel taboe, maar in andere landen kan men de actieradius goed gebruiken. Op zich logisch, want ons belastingstelsel is er op ingericht om de diesels weg te doen.

Waar het wel misgaat is met EV’s. Het aandeel elektrische auto’s dat Nederland verliet verdubbelde namelijk! Toegegeven, van 0,6 (1.600 auto’s) naar 1,2 % (3.800 exemplaren) is niet schrikbarend, maar wel een verkeerde indicatie. Die elektrische auto’s zijn zwaar gesponsord op kenteken gezet om het Nederlandse wagenpark te verduurzamen. De verklaring is uiteraard logisch. De vraag naar EV’s stijgt overal en in Nederland (en Noorwegen) zijn er al relatief veel EV-occasions.

Top 5 export merken 2021:

Volkswagen (35.000) Renault (26.000) Opel (24.500) Peugeot (24.000) Toyota (18.000)

Top 5 export modellen 2021:

Volkswagen Golf (12.000) Opel Astra (9.500) Renault Mégane (8.500) Peugeot 308 (8.000) volkswagen Passat (7.000)

