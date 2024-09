EV’s schrijven vier keer harder af dan conventionele auto’s

EV’s schrijven af als de spreekwoordelijke baksteen, zo blijkt uit de cijfertjes.

De honeymoon is over voor EV’s, zo lijkt het. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat EV’s nu de bietenbrug opgaan. Geen enkel huwelijk is altijd een honeymoon. Maar, de EV gaat wel door een lastige fase, dat is helder. Na een periode van flinke financiële stimulatie, is het allemaal wat stroever. De vraag naar nieuwe EV’s groeit, maar veel trager dan door onze overlords gehoopt. Veel fabrikanten schorten investeringen op. En de okkazie-markt is enorm zwak voor EV’s.

Waar het precies door komt, is moeilijk te zeggen. Wellicht is de kloof tussen arm en rijk zo groot dat een bak geld betalen voor een gebruikte EV mensen zonder zonnepanelen op een eigen dak niet aanspreekt. Misschien is de verwachting dat nieuwe EV’s snel veel beter zullen worden en is een oud gebakje daarom niet interessant. Misschien is het onzekerheid over blijvende financiële voordeeltjes. Maar hoe dan ook: niemand wil de hoofdprijs betalen voor een tweedehands EV. Zoveel is helder.

In ‘Murica heeft kwaliteitspublicatie iSeeCars een en ander ook eens in cijfers proberen te vatten. En dan wordt helemaal pijnlijk duidelijk: de grootste afschrijvers zijn elektrische auto’s. Alleen traditionele afschrijvingskanonnen als Maserati, Jaguar, Range Rover, BMW en Mercedes weten zich met enkele modellen nog tussen de EV’s in te wrikken. Maar gemiddeld zijn EV’s in ‘Murica het afgelopen jaar vier keer harder afgeschreven dan auto’s met een verbrandingsmotor.

De koning is de Tesla Model 3, met een procentueel verlies van 24,8 procent jaar op jaar. Maar ook de KIA Niro EV, Nissan LEAF, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt en Tesla Model S hebben fors ingeboet. Ze schrijven af als de spreekwoordelijke baksteen.

Op zich is dat goed nieuws voor degene die wél een tweedehands EV wil kopen. Maar niet goed voor de markt in zijn algemeen. Als dit de trend wordt, zal het immers ook een argument zijn voor kopers van ‘nieuw’ om niet voor die stekker te gaan. En ook leaserts zullen merken dat de bedragen omhoog gaan als restwaardes lager worden ingeschat. Precies wat alle overheden in de Westerse wereld nu niet graag zien.

Kortom, EV’s zitten een beetje in een neerwaartse spiraal. Wellicht was dat ook te verwachten. Maar het is wel zaak voor Tesla en co om er weer uit te komen, voordat ‘iedereen’ gaat denken dat je zo’n stroomding niet moet hebben.