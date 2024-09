Onderzoek Tesla vlammenzee die 200.000 liter water en inzet blusvliegtuig kostte

Het akkefietje waarbij een Tesla Semi onlangs afbrandde, krijgt een staart middels een onderzoek.

Onlangs berichtten we over de Tesla Semi die in vuur en vlam stond na een klapper op Interstate 80 in ‘Murica. We weten allemaal dat in vuur en vlam staande elektrische voertuigen, best wel problematisch zijn. Het blussen ervan is namelijk een uitdaging. In Zuid-Korea zijn onlangs zelfs aparte wetten gemaakt over onder welke voorwaarden een EV in een parkeergarage gestalt mag worden. Dit nadat een groot appartementencomplex ontruimd moest worden door een fikkende Mercedes EQE.

EV’s politiek gekleurd thema

Er is ook al veel gezegd over de risico’s van fikkies op grote vrachtschepen en dergelijke. Hoewel minimaal een daarvan, misschien onterecht is toegeschreven aan EV’s. Helaas is de EV-wende ook een politiek gevoelig thema. Zodoende is de berichtgeving hieromtrend ook niet altijd gespeend van politieke agenda, linksom of rechtsom (har har).

NTSB doet onderzoek

Het valt echter niet te ontkennen dat een Tesla Semi die onlangs affikte op de I-80 in Trumpmanië, een enorme ravage aanrichtte. Niet alleen direct maar ook indirect. De snelweg werd 16 uur afgesloten. Niet alleen om de vuurbal te doven maar ook vanwege vrijkomende giftige gassen. De National Transportation Safety Board (NTSB), een onafhankelijke federale instantie, doet nu een onderzoekje naar wat Charles Leclerc een inchjident zou noemen.

200.000 liter water en blusvliegtuig

Hierbij zijn ook een aantal kekke feitjes naar boven gekomen over de kwestie. Namelijk dat er 50.000 Gallon (een kleine 200.000 liter) water is gebruikt om de zaak te sussen. Tevens is er een blusvliegtuig voor ingezet om brandvertragende meuk op het wrak te droppen. Niet echt milieuvriendelijk allemaal dus. Maar men was natuurlijk doodsbang dat het vuur opnieuw zou opflakkeren in de buurt van Lake Tahoe. Op nog een bosbrand zit men in California ook niet te wachten.

Geen Autopilot en Full Self Driving actief tijdens crash

De Tesla Semi wordt nog altijd niet in massa geproduceerd. Wellicht vindt men voordat het zo is nog een manier om het blussen van de 900 kWh accu beter te laten verlopen. Het enige goede nieuws voor Tesla is dat Autopilot en Full Self Driving niet geactiveerd waren tijdens de crash. Waarvan akte.