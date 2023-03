Lezersvraag: Verheug jij je ook zo op Fast X?

Of denk jij misschien “Fast X”? Wat is dát nou weer? Nou, da’s de jubileumeditie van de BESTE FILM OVER AUTO’S OOIT!!! Of was dat toch Gone in 60 Seconds?

Ondergetekende is een echte filmliefhebber. Ieder vrij moment zit ik in de bioscoop of anders wel voor de Samsung in de woonkamer om een nieuwe film te bekijken. Zo heb ik laatst ‘Pulp Fiction’ en ‘Casablanca’ gezien en ik begrijp ook niet waarom niet meer mensen over ‘New Kids Turbo’ praten. Topfilm. Of anders Costa!. Schitterend.

Maar het allermooiste is natuurlijk de Fast and the Furious serie. Zeker voor een autoliefhebber. Inmiddels hebben we er 9 delen van kunnen bekijken en zoals je wellicht al had bedacht, er komt een tiende. En die heet Fast X.

Ga jij naar Fast X?

Ik kan me het niet voorstellen, maar er schijnen mensen te zijn die niets afweten van The Fast and the Furious. Speciaal voor hen hier een korte samenvatting. Let op, het zou kunnen dat er een spoilertje inzit hier en daar. Achterop die Oranje Toyota bijvoorbeeld. (Da’s cabaret hè, spoiler enzo, synoniem, je weet wel…)

Goed, de film. Een politieman moet undercover bij een bende die in getunede auto’s rijdt, spullen steelt en straatraces doet. Er zit een mooi meisje bij en Vin Diesel. In het begin ook Paul Walker, maar die kan door omstandigheden helaas niet meer meedoen…

Maar goed, ze schakelen 30 keer als ze accelereren naar 100, ze knokken her en der, er ontploft wat, ze laten dat mooie meisje nog even zien, alles lijkt in het honderd te lopen, maar uiteindelijk komt het allemaal goed. Da’s een beetje de film. En dat al 9 delen lang. En nu komt er dus een tiende deel en wij zijn benieuwd of jij naar Fast X toe gaat.

Nou, ga jij naar Fast X, of sla je even over?

De film draait vanaf 18 mei in de bioscoop, dus je hebt nog even de tijd om te beslissen of je naar Fast X toe gaat of niet. Maar waarschijnlijk weet je het al en kun je ons dat misschien wel even laten weten.

Wij gaan namelijk wel, op 21 mei in Emmen in het kader van het Autoblog Redactie-uitje. @willeme heeft al een extra lading popcorn ingeslagen, @rubenpriest laat speciaal voor de gelegenheid een bodykit op zijn Maserati zetten en @wouter is al weken aan het popelen.

Maar goed, de lezersvraag. verheug jij je ook zo op Fast X? Laat het weten, vinden we leuk!