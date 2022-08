Het is niet allemaal vooruitgang met een elektrische auto. EV’s zorgen voor zwaardere ongelukken.

Als er nieuwe techniek om de hoek komt kijken, is men altijd heel erg huiverig. Wij mensen zijn gewoontedieren en hebben dus overal vraagtekens bij. Omdat we geen zin hebben om ons ergens in te verdiepen, klampen we maar lekker vast aan het bekende en het vertrouwde.

Zeg tegen de buurman dat je elektrisch rijdt, en hij pareert met de milieuschade die een accu aanricht. Of de fijnstof die je produceert van de banden. Een andere argument is veiligheid. Een EV zou niet veilig zijn. Nu is dat niet correct. Elektrische auto’s zijn de meest veilige auto’s om in te zitten bij een crash. We zeggen dat op deze specifieke wijze, omdat het blijkbaar niet allemaal hosanna is. Dat meldt de Franse verzekeraar AXA.

EV’s zorgen voor zwaardere ongelukken

Die hebben namelijk gekeken naar crashes met een elektrische auto en die vergeleken met die van een auto met verbrandingsmotor. En wat blijkt: elektrische auto’s zijn niet denderend. Ze zijn namelijk gevaarlijk voor inzittenden van ‘de andere’ auto. Dus als bestuurder van een EV zit je er goed bij, maar degene die je aanrijdt is er minder blij mee.

Daarnaast is het verzekeren ook een dingetje. Omdat elektrische auto’s heel erg duur zijn, is de technologie om te vervangen dat ook. De claims die gedaan worden na een gecrashte EV, zijn veel kostbaarder dan die met een ‘gewone’ auto.

Het grootste probleem, alweer, is de accu. Volgens de verzekeraar is het een ‘onontwijkbare zwakte’ van een EV. Die richt namelijk verreweg de meeste schade aan. Deze accu’s worden logischerwijs zo laag mogelijk gepositioneerd. Dit schijnt volgens AXA te zoren voor de meest kostbare schade.

Onveiliger

Als het om brand gaat, zit je met de EV wel goed. Slechts 5 op de 10.000 elektrische auto’s heeft daarmee te maken. Waar elektrische auto’s wel onveiliger zijn, is de acceleratie. EV’s hebben direct al het vermogen en koppel en niet alle chauffeurs kunnen daar mee omgaan.

De combinatie van grote snelheid en een veel hoger gewicht, zorgt ervoor dat de impact enorm is. Dus als bestuurder kom je er prima vanaf, moet het plebs dat je aanrijdt ook maar een EV aanschaffen.

Overigens heeft AXA nogal wat kwaad bloed gezet door een Tesla Model S van zes jaar oud in de brand te zetten om te kunnen aantonen dat deze vlam kunnen vatten. Ja, dat is een kenmerk van toponderzoek. Een ander dingetje: bij het onderzoek werd er geen verschil gemaakt qua autoklasse.

Over het algemeen zijn EV’s vaak auto’s in de hogere klasses. Denk aan grote SUV’s en crossovers. Het zou toch niet zo zijn dat er een onderzoek is geschreven waarbij de uitkomst van te voren al vast stond?

