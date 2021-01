Ex-Kaddafi Maybach Coupé staat te koop in Nederland - Autoblog.nl

Deze unieke Maybach was bedoeld voor Libië, maar staat nu gewoon in Alkmaar.

De grote über-luxe coupé is inmiddels compleet uitgestorven. Een jaar of tien geleden waren er nog de prachtige Bentley Brooklands en de Phantom Drophead Coupé, maar die hebben (helaas) geen opvolgers gekregen. Ook de Maybach was er als coupé, maar die werd door een externe partij gebouwd. Het resultaat was er echter niet minder om.

Xenatec

De Maybach Coupé was een creatie van Xenatec, die de auto’s onder licentie bouwde. Wat je ook van Maybach’s vindt, de Duitse coachbuilder heeft het ontwerp op succesvolle wijze weten te vertalen naar een coupévorm. Als je niet beter zou weten zou je denken dat het een creatie was van Maybach zelf. De auto’s waren gebaseerd op de 612 pk sterke Maybach 57 S. De ontwerper van de Xenatec Coupé tekende overigens ook de Exelero, een buitenissige Maybach coupé die niet verder dan een concept kwam.

Nederland

De Xenatec Maybach Coupé kwam wél verder dan de conceptfase, hoewel het niet veel scheelde. Naar verluidt zijn er namelijk niet meer dan acht exemplaren van gebouwd. Dat er daarom nu een in Nederland te koop staat is dus bijzonder te noemen. Wat helemaal bijzonder is: het is niet de enige die in ons land te koop staat. Auto Leitner had vorige maand namelijk maar liefst vier exemplaren staan en vorig jaar nog een vijfde. Je zou bijna denken dat er meer dan acht stuks zijn gebouwd.

Kadhafi

Één exemplaar verdient in het bijzonder de aandacht. Niet alleen vanwege de kleurstelling en de kilometerstand, maar vooral vanwege de achtergrond. Volgens Leitner is deze Maybach Coupé namelijk besteld door niemand minder dan de beruchte Libische dictator Khaddafi.

Bouwjaar

Je hoeft niet verwachten rare dingen in de auto aan te treffen: Khadaffi heeft zijn bestelling namelijk nooit te zien gekregen. Dit zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat het bouwjaar van deze auto (2011) overeenkomt met het laatste levensjaar van de Broederlijke Leider en Gids van de Revolutie van Libië.

Twon-tone

Waar de meeste Xenatec Maybach’s zwart of wit waren, koos Gaddafi voor een twon-tone kleurstelling: bruin met wit. Hij heeft wel eens slechtere keuzes gemaakt. Gathafi heeft er nooit in kunnen rijden en iemand anders blijkbaar ook niet, want er staat nog maar 2.300 km op de klok. Daarmee is dit de Maybach Coupé met de minste kilometers.

Prijs

Dit laatste vertaald zich ook naar de prijs: Leitner vraagt €961.950 voor deze Maybach. Dat is zelfs voor een Xenatec Coupé behoorlijk prijzig, want vorig jaar stond er nog een wit exemplaar met 30.000 km te koop voor zeseneenhalve ton. Een lage kilometerstand en een bijzonder kleurtje kunnen dus blijkbaar veel doen. Of zou het toch aan Gadaffi liggen?

Foto’s: Auto Leitner