Deze Maybach heeft twee deuren te weinig

Maakt dat hem minder mooi of zeldzaam?

Recent hebben we Maybach meermaals belicht. Tijdens het grote S-Klasse-artikel, maar ook omdat er een Brabus-versie van de corpulente limo te koop staat. Want ook al heeft Maybach maar één model uitgebracht in de revival van rond de eeuwwisseling, dat model heeft wel veel versies gezien. Zo had je de reguliere 57, de verlengde 62, de Zeppelin-trim, Brabus is ermee aan de gang gegaan, de Landaulet (half cabrio), noem het maar op. Maar, ook qua coupés is Maybach niet onbekend.

Maybach Exelero

Rond 2005 was daar ineens de Maybach Exelero. Een uit de hand gelopen afstudeerprojectje, zo zou je het kunnen zien. Wel heel erg uit de hand gelopen: de auto is uiteindelijk nieuw verkocht voor 8 miljoen euro(!). En ook al is de motor opgevoerd ten opzichte van de 57 en 62: het is nog steeds vrij bekende Mercedes-techniek.

Xenatec: een onsje minder

Het hoeft allemaal niet zo extreem als de Exelero. Zoiets moet het bedrijf Xenatec gedacht hebben. Op basis van de korte Maybach 57S bouwden zij in 2010 en 2011 de Maybach Xenatec Cruiserio. Dit is ook een Maybach-coupé, maar dan ietsje ‘traditioneler’. Niks geen wulpse Exelero-achtige lijnen, ‘gewoon’ grotendeels een 57-uitstraling. Maar dan met twee deuren minder.

Door zijn enorme lengte en de vreemde proporties, met name de verlaagde daklijn, is de Xenatec een bizar apparaat. Helemaal dit witte exemplaar. Niet alleen door de bijzondere velgen en de Mansory-achtige voorbumper, vooral door het interieur.

Niet alleen is de kleurencombinatie niet erg Maybach-achtig door zijn blauw/witte contrast, ook is er een ongewone mate van detail voor de achterpassagiers. Bij de meeste coupés en driedeurs auto’s spreekt het lullige hendeltje om de stoel naar voren te doen boekdelen: “ga jij maar achterin de varkensstal spelen terwijl wij de stoel op slot gooien”. Maar in de Xenatec heb je er dezelfde luxe zetels, genoeg beenruimte en zelfs twee klaptafeltjes. Ongekend: helemaal omdat je voor de achterpassagiers beter de 57 of 62 kunt kopen. Dat scheelde geld en de voorraad strekte daar wat langer.

Van de Xenatec zijn er maar een handjevol gemaakt. Hoe veel het er precies zijn, dat is lastig te zeggen. Wij spraken van acht, andere bronnen zeggen zes en Hollmann International zegt elf. Je hebt er maar eentje nodig en als dat het geval is, heb je geluk. Laatstgenoemde Duitse dealer heeft de witte Xenatec in dit artikel te koop staan. Het gaat om nummer drie van de – zoals zij zeggen – elf en die heeft toch een nette 30.385 km gelopen. Van het Maybach-esque afschrijvingsmonster heeft deze Xenatec minder last: je mag hem hebben voor 650.000 euro, de vermeende aanschafprijs was ooit zo’n 800.000 euro.

Met dank aan Tom voor de tip!