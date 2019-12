Slagingspercentage nieuw theorie-examen daalt hard

Het blijkt een struikelblok voor veel kandidaten.

Minder geld om vuurwerk van te kopen dus voor de ‘jonge aspirant bestuurder’ vandaag. Wat is er aan de hand? Het theorie-examen is per begin november aangescherpt. BNR vroeg bij Vereniging Rijschool Belang cijfers op over de eerste resultaten van de nieuwe examens. Het slagingspercentage daalde van 41 naar 33%.

Eerder bestond het theorie-examen namelijk uit twee onderdelen en nu uit drie. Nu moet de kandidaat een voldoende halen voor elk van deze onderdelen. Gevaarherkenning, kennis en inzicht. Die laatste twee waren voorheen samengevoegd, maar nu moeten kandidaten voor het onderdeel ‘inzicht’ dus afzonderlijk een voldoende halen.

Volgens Peter van Neck, de voorzitter van de eerdergenoemde vereniging wringt hier de schoen. Volgens hem wordt het onderwijs voor het theorie-examen nog niet serieus genoeg genomen en is een ‘eendags-cursus’ voor het nieuwe examen vaak niet voldoende. Voorheen was het volgens hem mogelijk om met minimale kennis (en geen inzicht) toch te slagen. Zo noemt hij het voorbeeld dat sommige geslaagden niet eens weten wie er voorrang heeft.

Een beetje meer inzicht vragen of opdringen aan nieuwe weggebruikers. Daar is eigenlijk niets mis mee, of wel?

Het CBR gaf desgevraagd bij BNR aan dat zij nog geen conclusies willen verbinden aan de eerste resultaten.

bron: BNR