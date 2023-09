Zo’n grote rotzooi is het momenteel bij het CBR

Het is nog steeds een zooitje bij het CBR, met lange wachttijden voor examens.

Zo, jij hebt je 25 rijlessen (of meer, of minder) gehad en je bent klaar voor het praktijkexamen. Het theorie-examen heb je in de tussentijd voltooid en jij zegt: kom maar op! Das leuk, maar het CBR is nog niet klaar voor jou.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kampt al jaren met enorme wachttijden en daar is tot op heden nog geen verandering in gekomen. Sinds corona is het CBR bezig om uitgestelde examens in te halen, maar nog steeds is de boel niet rechtgetrokken.

CBR wachttijden

Het CBR hanteert zelf een norm van maximaal zeven weken. Die belofte om in deze aanvraagperiode een praktijkexamen af te leggen moeten ze keer op keer breken, aldus de NOS. Het komt voor dat kandidaten maanden moeten wachten op het afleggen van een praktijkxamen. Op dit moment ligt de gemiddelde landelijke wachttijd voor het praktijkexamen op 11,7 weken. In de Randstad kan dit zelfs oplopen naar 18 weken. Dat is meer dan 4 maanden!

In de tussentijd gaan de aspirant automobilisten door met het nemen van rijlessen om te voorkomen dat de leerstof vergeten wordt. Daardoor stijgen de kosten voor het halen van een autorijbewijs alsmaar.

Examenplek kopen

Het probleem is inmiddels zo groot dat rijscholen examenplekken kopen van andere bedrijven. Dit is niet illegaal, dus het CBR kan er niet tegen optreden. Wel keurt de organisatie deze handel af.

Een vrij schimmig gebeuren is het. Een neppe rijschool boekt een examenplek voor een niet bestaande kandidaat. Vervolgens wordt die plek verkocht aan een rijschool die wel een echte kandidaat heeft. Het enig wat de nep rijschool moet doen is de naam aanpassen. Het zou jaarlijks gaan om duizenden gevallen.

Maatregelen

Om de achterstanden weg te werken heeft het CBR weer wat nieuws verzonnen. Er komen minder examenplekken beschikbaar voor rijscholen met een laag slagingspercentage. Rijscholen met een slagingspercentage van 30% of hoger krijgen juist meer examenplekken. Elk kwartaal wordt het percentage opnieuw vastgesteld op basis van de afgelopen 12 maanden, zo communiceert het CBR.

Dit doet het CBR omdat het naar eigen zeggen jaarlijks duizenden kandidaten krijgt op examen die er nog totaal niet klaar voor zijn. Deze groep mensen neemt de examenplekken in, terwijl kans op slagen te laag is. Door de maatregel hoopt het CBR op een betere doorstroming. Rijscholen met een slagingspercentage onder de 30% zullen dus aan de bak moeten.