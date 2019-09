Exclusief: 7 dingen die we weten over de Lamborghini LB48H

Lamborghini's nieuwste troef waar we in IAA kennis mee gaan maken.

De Italiaanse autobouwer Lamborghini gaat op de IAA iets bijzonders laten zien. Hoewel het merk zelf nog geheimzinnig doet op sociale media, is het uiterlijk van de auto al gelekt. Het merk deelde via de klanten-app Unica (meer info wat Unica is lees je HIER) een preview. Dat is het gelekte plaatje info hierboven. Naast deze foto is er al het één en ander bekend over deze supercar, met de nodige exclusieve informatie in handen van Autoblog.nl

1. Roepnaam voorlopig Sian, technische naam LB48H

De supercar gaat de naam Sian krijgen, met de technische benaming LB48H. Volgens onze bron is deze naam nog niet definitief en kan Lamborghini uiteindelijk nog met een andere naam komen voor het productiemodel. De benaming staat voor Longitudinale Batteria 48.

2. Gelimiteerde oplage

Productiemodel? Ja, dit bizarre apparaat gaat in productie. Lamborghini brengt de LB48H in gelimiteerde oplage op de markt. De auto krijgt de aandrijflijn van de Aventador. Achterin ligt de V12, die goed zal zijn voor 780 pk. Aangezien de Sian een hybride auto gaat worden levert de elektromotor ook nog power. Het systeemvermogen zal goed zijn voor z’n 837 pk. Het uiterlijk lijkt, op de lichten na, niet op de elektrische Terzo Millenio

3. Zo werkt de aandrijflijn

Ja, je kunt elektrisch rijden met deze hybride. De focus ligt echter op de versnellingsbak. De Aventador heeft een ISR-bak. Deze is met zijn enkele koppeling alles behalve comfortabel en geeft harde stoten in je rug bij het opschakelen. Het hybride systeem in de LB48H neemt die pijn weg door de aandrijving over te nemen wanneer geschakeld gaat worden. Het geeft het gevoel alsof het een auto met een dubbele koppeling betreft. Het systeem is een voorproefje op de opvolger van de Aventador. Volgens de man in een regenjas komt die opvolger in 2021.

4. Zo zit het met de techniek

Het systeem is een vierkante platte plaat welke tussen de motor en de stoelen in zit en dus rechtstreeks de bak aandrijft. Ze kunnen de hitte van de bak en motor via dit systeem goed kwijt. Lamborghini heeft er dus serieus meer werk van gemaakt in vergelijking met een Centenario, dat in feite een verbouwde Aventador is met heel veel carbon.

5. Dit gaat het nieuwe Lamborghini worden

De komende jaren gaat Lamborghini inzetten op hybride techniek en deze Sian is daar het begin van. Pas in 2030 stappen de Italianen over op honderd procent elektrisch. Tot die tijd is de combinatie Lamborghini en V12 een zekerheid volgens onze bron.

6. Nederland

Er komen twee exemplaren van de LB48H naar Nederland. De auto gaat 2,2 miljoen euro exclusief belastingen kosten. In totaal zullen, volgens de man in de regenjas, 20 stuks (coupé) gebouwd worden. Een Roadster is nog niet zeker. Lamborghini verkoopt de LB48H op uitnodiging. De indrukwekkende machine is nu al uitverkocht.

7. Onthulling

De onthulling is op de IAA in Frankfurt. Het is nog niet zeker, maar de kans bestaat dat Lamborghini op deze beurs ook een nieuw topmodel van de Urus gaat onthullen met 700 pk.