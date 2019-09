Maatregelen maximumsnelheid op de A1, A2, A28 en A50

Minder pret voor de stevige doorrijder.

Het kabinet zit in de knel met de Raad van State omtrent een uitspraak van mei dit jaar. We noemen het maar even de ‘stikstof-gate’. Heel kort samengevat betekent het dat projecten van de overheid vertraging oplopen als besluiten ervoor kunnen zorgen dat de uitstoot van stikstof in een gebied toeneemt.

Niet alleen bouwprojecten hebben daardoor te maken met vertragingen, maar ook besluiten omtrent de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen. Het kabinet mag niet sleutelen aan de maximumsnelheden omtrent de A1, A2, A28 en A50 als de uitstoot toeneemt. In eerste instantie was het de bedoeling dat de snelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht overdag omhoog zou gaan. Dat feest gaat niet door. Verder krijgen de A28 tussen Strand Nulde en knooppunt Hattemerbroek, de A1 tussen Barneveld en knooppunt Beekbergen en de A50 tussen Beekbergen en Epe een snelheidsverlaging. Op deze stukken mag nu 130 km/u worden gereden, dat gaat bijgesteld worden naar 120 km/u.

De maatregelen gaan uiterlijk 1 oktober van kracht. Dat liet minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur gisteren weten. Het enige lichtpuntje is dat je na 19:00 tot 06:00 nog wel 130 mag rijden op de vijfbaans A2.

Foto: Mercedes-AMG C63s op de A2. Via @hhitalia op Autojunk