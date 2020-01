Exclusief: dit kost de viercilinder Supra

Toyota's nieuwste sportauto is een stukje bereikbaarder geworden.





Vorige week kondigde Toyota een nieuwe instapper van de Supra aan, naast de zes-in-lijn die we al kenden. Het gaat om een 2.0 viercilinder die op de Japanse markt al wel leverbaar was. Ook was dat blok al in de Z4 te vinden. Nu is het dus ook in de Supra te krijgen in Nederland. De prijzen van deze nieuwe variant waren nog niet bekend, maar die kan Autoblog.nl nu exclusief melden.

De goedkoopste versie is de Launch. Deze is verkrijgbaar vanaf €61.995. Er is ook nog een Launch Premium. Deze is er vanaf €64.995. Tot de standaard uitrusting behoort onder meer alcantara sportstoelen, 18 inch lichtmetalen velgen, rode remklauwen, een 8,8 inch multimediasysteem en een achteruitrijcamera. Voor deze meerprijs krijg je onder meer lederen bekleding (in plaats van alcantara), Blind Spot Monitor, een JBL-stysteem met 12 speakers, een head-up display en de mogelijkheid om draadloos je telefoon op te laden. De levering start vanaf maart.

Er komt naast de bovengenoemde varianten ook nog een Fuji Speedway-uitvoering. Deze is gelimiteerd tot 200 stuks. Dit zal de duurste variant worden van de viercilinder, maar de prijzen daarvan hebben we nog niet.

Voor alle varianten geldt in ieder geval dat de 2.0 vier-in-lijn een vermogen van 258 pk en 400 Nm aan koppel produceert. Daarmee zit je in 5,2 seconden op de 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Een interessante vraag is natuurlijk: wat is het prijsverschil met de Z4? Die vergelijking valt uit in het voordeel van de Z4. Voor een sDrive30i met dezelfde motor betaal je namelijk €57.181. Daarnaast heeft BMW ook nog een 20i in de aanbieding voor €53.551. Dan heb je hetzelfde blok met 197 pk. In Japan levert Toyota deze variant van de viercilinder overigens wél in de Supra.

Verder kan de 718 met een tweeliter viercilinder boxermotor. Deze is te krijgen vanaf €87.200 als je voor de Boxster gaat of € 87.100 als je de Cayman kiest. Dan heb je wel 300 pk én je rijdt in een Porsche. Ook kun je nog voor de instapversie van de nieuwe F-type gaan. Die is er vanaf €91.300. Dan heb je eveneens een viercilinder met 300 pk.