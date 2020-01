Geen vrouwen op verkeersborden in Nederland

'Als het eruitziet als een mens, is het goed.'





Vorige week deelden de bewindslieden uit Genève hun geniale plan om iedereen zich welkom te laten voelen in de stad. Dit houdt in dat helft van de mannen van de verkeersborden moet verdwijnen. De Zwitsers brengen vervolgens meer diversiteit aan in de afgebeelde figuren. Nu zijn er bijvoorbeeld ook lesbiennes, zwangere vrouwen en bejaarden te bewonderen op de borden. De verandering kost de hoofdstad minstens een halve ton.

We zeiden in het artikel al dat we er niet raar van op zouden kijken als men in Nederland ook met dit idee aan de haal gaat. En jawel hoor: PvdA-raadslid Marjolein Senden uit Eindhoven stelt voor de helft van verkeersborden te feminiseren.

In Zwitserland mogen de verkeersborden blijkbaar per stad verschillen, maar in Nederland werkt dat net even anders. Mevrouw Senden moet dus goedkeuring hebben van hogerhand. Dan zouden alle borden in Nederland gewijzigd moeten worden. Helaas voor de PvdA-er krijgt haar voorstel geen bijval vanuit Den Haag. Volgens Minister Van Nieuwenhuijzen is het belangrijkste dat de borden duidelijk en herkenbaar zijn. Allerlei variaties op verkeersborden dragen hier niet aan bij.

In Genève was het al een vrij onnodige verandering, maar daar stonden ten minste nog daadwerkelijk mannen op de verkeersborden. In Nederland is dat echter niet het geval. De gestileerde figuren hebben helemaal geen duidelijk geslacht. Dat maakt het voorstel van Senden dus compleet overbodig. Gelukkig blijken er ook nog nuchtere mensen te zijn.