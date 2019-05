Exclusief: verse info over Ferrari’s 1.000 pk sterke auto

Komt dat zien.

Het gebeurt niet iedere dag dat een onbekende boodschapper ons geheime informatie in het oor fluistert, dus wanneer het gebeurt, dan gaan wij er graag voor zitten. In dit geval heeft de man in de lange regenjas verse feiten over Ferrari’s nieuwe hybride auto, die aan het eind van deze maand zijn debuut moet maken. Benieuwd? Lees dan.

In tegenstelling tot wat op de uitgelekte uitnodiging die vorige week bij ons op de radar terechtkwam werd beweerd, zal de auto in kwestie niet op 31 mei voor het eerst worden getoond. In plaats daarvan zal de auto op 29 mei worden onthuld in Maranello. Het gaat om een compleet nieuw model, dat van binnen en buiten afwijkt van de auto’s die we momenteel van Ferrari kennen. Dit kan uiteraard PR-gelul zijn, wij hopen dat de Italianen daad bij woord voegen en met iets nieuws komen.

De Ferrari is volgens de aan Autoblog toegespeelde informatie uitgerust met een V8. Deze achtcilinder zal mede dankzij zijn krachtige hybride aandrijving precies 1.000 pk moeten produceren. Het vermogen wordt verdeeld over ieder van de wielen, waardoor wij vermoeden dat de auto wel eens een gedeelte van zijn techniek zou kunnen delen met de vierwielaangedreven GTC4Lusso. De rijtest met deze auto kun je HIER lezen.

Hoe dan ook: de combinatie van vierwielaandrijving en 1.000 pk is potent, want volgens de informatie kan hij in precies 1,9 seconden naar de 100 km/u knallen. Uitzonderlijk, aangezien hij daarmee even snel naar de honderd sprint als de nog niet bestaande Tesla Roadster.

Over het uiterlijk weten we vooralsnog weinig, behalve dat hij volgens de betrouwbare bron rechthoekige LED-achterlichten krijgt en twee flinke uitlaten in het midden van de bumper. In Nederland zal hij rond de 500.000 euro moeten kosten.