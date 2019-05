Ferrari’s nieuwe hybride auto heeft 1.000 pk!

De uitnodiging belooft veel goeds.

Voor wie ongeduldig aan het wachten is op Ferrari’s nieuwe straatmonster, hebben we prachtig nieuws: als we de uitnodiging* van het Italiaanse merk aan zijn klanten mogen geloven, dan krijgt de hybride sportwagen een aandrijflijn die goed is voor 1.000 pk.

Het nieuws is vandaag aan het licht gekomen op het betrouwbare FerrariChat, waar klanten en liefhebbers van de automaker geregeld pikante primeurs delen. In dit geval gaat het om de veelbesproken, nieuwe hybride sportauto die Ferrari binnenkort zal onthullen. Volgens de ‘save the date‘ van het in Maranello gebaseerde merk zal dit op 31 mei gebeuren, vroeg in de avond. Interessantere informatie in de brief: het vooralsnog naamloze model krijgt een krachtbron die 1.000 pk moet produceren.

Het komt niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel dat de hybride een dusdanig sterke aandrijflijn krijgt. Tijdens een bespreking van de kwartaalcijfers liet CEO Louis Camilleri namelijk al weten dat Ferrari de auto qua prestaties gepositioneerd heeft boven de belachelijk snelle 812 Superfast. Overigens overtreffen de prestatiecijfers van de nieuwe hybride Ferrari eveneens de specs van de 963 pk sterke LaFerrari, die destijds voorzien werd van een mild hybride 6,3-liter V12.

Hoewel er nog weinig concrete details op tafel liggen over de spoedig te onthullen auto, zijn de mensen op het forum het grotendeels met elkaar eens dat de auto een V8 krijgt. Of deze gekoppeld is aan een enkele elektromotor of zelfs drie stuks, daarover zijn de meningen verdeeld. Naar verluidt moet de auto om en nabij de 600.000 euro kosten in Zwitserland. In Nederland zal de prijs dus ongetwijfeld hoger uitvallen.

Overigens zal Ferrari naast deze V8 Hybrid dit jaar ook een vergelijkbaar model aankondigen, die het moet redden met twee cilinders minder. Over deze auto kun je HIER lezen.

